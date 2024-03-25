  • 28°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 15:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美化社區丨恒地Henderson Arts @ Central藝術活動　全長220米矚目藝術長廊落戶中環

親子好去處 14:30 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

由兩位本地年青藝術家創作、位於中環新海濱三號項目、全長220米的「Realising Central Cityscapes」藝術長廊，構思原來源於「恒基新抱」徐子淇Cathy小時候一個有趣的藝術體驗。(有關機構提供)

恒基地產(股份代號：12)自3月開始，舉行Henderson Arts @ Central藝術活動，當中由兩位本地年青藝術家創作、位於中環新海濱三號項目、全長220米的「Realising Central Cityscapes」藝術長廊經已正式落成，實行以藝術點綴城市空間。同時，集團宣布將聯乘咖啡品牌nodi，推出藝術咖啡杯套，捐款支持本港慈善組織，並舉辦兒童藝術工作坊，盼透過藝術幫助不同界別的社群。

最新影片推介

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

恒地是次邀請兩位本地年青藝術家，包括城市畫家趙綺婷Elaine及藝術家林雅儀Zoie合作，將中環新海濱三號項目圍板化身為全長220米的藝術長廊。

今次藝術長廊的構思原來源於「恒基新抱」徐子淇Cathy小時候一個有趣的藝術體驗。「記得小時候媽咪帶我參加一個非常具有特色的繪畫班，我和一班小朋友並非如平常般只是在A4紙或畫板上畫畫，而是畫在一幅高而廣闊的牆上，由於當時仍是小朋友，我們更需要爬樓梯上去畫畫。」

點擊圖片放大
+3
+2

這次的體驗讓她意識到原來創作不應該受到任何局限，同時感恩藉著這個機會學習如何跳出固有的框架，透過藝術創作表達感受、心情和體會。她對整個過程感到非常有趣，雖經過30多年，但這回憶至今仍記憶猶新。

Cathy明白香港空間所限，日常較少機會有一個大型平台讓藝術家創作巨型畫作，所以當她聯想到恒地中環新海濱3號項目時，希望善用項目的大型戶外圍板，將它們化身為大型公共藝術長廊，與本地年青藝術家一起盡情發揮無限創意。

去年，Cathy在畫展上認識了城市畫家趙綺婷Elaine，並欣賞Elaine的畫作能捕捉到香港各地充滿懷舊氣息的特色街道和角落，更擅長利用色彩和筆觸，表達出香港現代化的一面。二人閒談時，了解到Elaine受畫板大小所限，她的畫作只能描繪出香港某一角落，所以今次「Realising CentralCityscapes」，Cathy特意邀請Elaine合作，以萬花筒的色彩，將中環各個特色建築和風景一一彩繪出來，展現歷史建築和恒基地產現代地標的共存發展。

Cathy表示，「項目是集團以及中環未來一個新地標，將有超過30萬平方呎的都市公園空間，連接中環和海濱長廊，廣闊的廣場空間屆時會舉辦各類型的藝術文化活動，讓大眾可以享受維港美景及香港璀璨色彩。」今次「Realising Central Cityscapes」正是項目的序幕，未來項目會是中環核心區的一幅大型公眾畫布，豐富香港文化特色。加上這個位置有很多市民及旅客往來，大眾可以欣賞香港城市獨特之美，宣揚香港文化。

她亦留意到香港有不少出色的女性藝術家，很需要機會和平台讓大眾進一步認識，所以她亦邀請另一位風格截然不同、擅長數位藝術的藝術家林雅儀Zoie，運用她正能量的畫作，共同創作這幅全長220米中環海濱的巨型畫作，讓大眾每天可欣賞近在咫尺的藝術。

身兼「香港救助兒童會」贊助人的Cathy表示，恒地將會聯乘咖啡品牌 nodi，於4月8日至5月期間於nodi ifc分店推出「Realising Central Cityscapes」藝術咖啡杯套，捐款支持「香港救助兒童會」，並為「香港救助兒童會」及「油尖旺青年社」舉辦兒童藝術工作坊，透過藝術幫助不同界別的社群，啟發兒童的創意思維。

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯︰王明芳

相關文章

【旅遊復甦】旅發局4大策略吸客　煙火及無人機表演考慮五一黃金周推出
17:05 2024/03/18
【旅遊復甦】旅發局4大策略吸客　煙火及無人機表演考慮五一黃金周推出
【渡輪加價】愉景灣往返中環航線申請大幅加價6成　成人單程票價擬增至73.6元
15:56 2024/03/24
【渡輪加價】愉景灣往返中環航線申請大幅加價6成　成人單程票價擬增至73.6元
【藝術三月】藝術@維港2024明起維港兩岸舉行　5藝術展覽免費入場
21:33 2024/03/24
【藝術三月】藝術@維港2024明起維港兩岸舉行　5藝術展覽免費入場

你可能感興趣

【旅遊復甦】旅發局4大策略吸客　煙火及無人機表演考慮五一黃金周推出
17:05 2024/03/18
【旅遊復甦】旅發局4大策略吸客　煙火及無人機表演考慮五一黃金周推出
【渡輪加價】愉景灣往返中環航線申請大幅加價6成　成人單程票價擬增至73.6元
15:56 2024/03/24
【渡輪加價】愉景灣往返中環航線申請大幅加價6成　成人單程票價擬增至73.6元
【藝術三月】藝術@維港2024明起維港兩岸舉行　5藝術展覽免費入場
21:33 2024/03/24
【藝術三月】藝術@維港2024明起維港兩岸舉行　5藝術展覽免費入場
中環 地產 徐子淇 恒基 文娛藝術 香港 咖啡 工作坊 繪畫

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激