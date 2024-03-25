美化社區丨恒地Henderson Arts @ Central藝術活動　全長220米矚目藝術長廊落戶中環

▲ 由兩位本地年青藝術家創作、位於中環新海濱三號項目、全長220米的「Realising Central Cityscapes」藝術長廊，構思原來源於「恒基新抱」徐子淇Cathy小時候一個有趣的藝術體驗。(有關機構提供)

恒基地產(股份代號：12)自3月開始，舉行Henderson Arts @ Central藝術活動，當中由兩位本地年青藝術家創作、位於中環新海濱三號項目、全長220米的「Realising Central Cityscapes」藝術長廊經已正式落成，實行以藝術點綴城市空間。同時，集團宣布將聯乘咖啡品牌nodi，推出藝術咖啡杯套，捐款支持本港慈善組織，並舉辦兒童藝術工作坊，盼透過藝術幫助不同界別的社群。

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恒地是次邀請兩位本地年青藝術家，包括城市畫家趙綺婷Elaine及藝術家林雅儀Zoie合作，將中環新海濱三號項目圍板化身為全長220米的藝術長廊。

今次藝術長廊的構思原來源於「恒基新抱」徐子淇Cathy小時候一個有趣的藝術體驗。「記得小時候媽咪帶我參加一個非常具有特色的繪畫班，我和一班小朋友並非如平常般只是在A4紙或畫板上畫畫，而是畫在一幅高而廣闊的牆上，由於當時仍是小朋友，我們更需要爬樓梯上去畫畫。」

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這次的體驗讓她意識到原來創作不應該受到任何局限，同時感恩藉著這個機會學習如何跳出固有的框架，透過藝術創作表達感受、心情和體會。她對整個過程感到非常有趣，雖經過30多年，但這回憶至今仍記憶猶新。

Cathy明白香港空間所限，日常較少機會有一個大型平台讓藝術家創作巨型畫作，所以當她聯想到恒地中環新海濱3號項目時，希望善用項目的大型戶外圍板，將它們化身為大型公共藝術長廊，與本地年青藝術家一起盡情發揮無限創意。

去年，Cathy在畫展上認識了城市畫家趙綺婷Elaine，並欣賞Elaine的畫作能捕捉到香港各地充滿懷舊氣息的特色街道和角落，更擅長利用色彩和筆觸，表達出香港現代化的一面。二人閒談時，了解到Elaine受畫板大小所限，她的畫作只能描繪出香港某一角落，所以今次「Realising CentralCityscapes」，Cathy特意邀請Elaine合作，以萬花筒的色彩，將中環各個特色建築和風景一一彩繪出來，展現歷史建築和恒基地產現代地標的共存發展。

Cathy表示，「項目是集團以及中環未來一個新地標，將有超過30萬平方呎的都市公園空間，連接中環和海濱長廊，廣闊的廣場空間屆時會舉辦各類型的藝術文化活動，讓大眾可以享受維港美景及香港璀璨色彩。」今次「Realising Central Cityscapes」正是項目的序幕，未來項目會是中環核心區的一幅大型公眾畫布，豐富香港文化特色。加上這個位置有很多市民及旅客往來，大眾可以欣賞香港城市獨特之美，宣揚香港文化。

她亦留意到香港有不少出色的女性藝術家，很需要機會和平台讓大眾進一步認識，所以她亦邀請另一位風格截然不同、擅長數位藝術的藝術家林雅儀Zoie，運用她正能量的畫作，共同創作這幅全長220米中環海濱的巨型畫作，讓大眾每天可欣賞近在咫尺的藝術。

身兼「香港救助兒童會」贊助人的Cathy表示，恒地將會聯乘咖啡品牌 nodi，於4月8日至5月期間於nodi ifc分店推出「Realising Central Cityscapes」藝術咖啡杯套，捐款支持「香港救助兒童會」，並為「香港救助兒童會」及「油尖旺青年社」舉辦兒童藝術工作坊，透過藝術幫助不同界別的社群，啟發兒童的創意思維。

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責任編輯︰王明芳