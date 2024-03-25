【開心指數】調查：家庭開心指數4年新低　長者跌幅最大

▲ 家庭開心指數調查，分數創4年新低。（資料圖片）

「家庭開心指數」調查顯示，今年公布數據跌至4年來新低，當中長者群組的家庭及個人開心指數跌幅較大。調查機構表示，可能跟家人移民有關，提醒父母和兒女都要多行一步去維繫關係。

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「香港開心D」去年12月7日至21日期間收集了1,316份有效問卷，結果顯示「家庭開心指數」下跌至6.43分，略低於去年的6.57分，是4年來的新低，但跌幅較往年放緩。

家庭開心指數跌幅雖比往年放緩，惟在不同年齡群中，65歲或以上的長者群組在家庭開心指數以及個人開心指數的跌幅特別大，分別由往年7分以上的高位跌至6.5分以及6.63分。

受訪者整體的個人開心指數及家庭資源都較去年下跌，分別降至6.2及6.45分；家庭和諧度則有上升，以5分為滿分，由去年的2.94分，上升至3.65分。

和富社區服務網絡督導委員會委員翟冬青表示，過去幾年有不少人或家庭移民，剩下需要支援的長者，部分長者可能更要在短時間内接受和適應家庭巨變。她認為隔代溝通非常重要，提醒父母和兒女都要多行一步維繫大家的關係。

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記者：吳穎嵛