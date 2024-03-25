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【保護私隱】私隱公署推兩份懶人包　7招精明使用智能手機及社交媒體

社會 15:02 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

個人資料私隱專員公署推出兩份「懶人包」，提醒市民加強智能電話保安 、使用社交媒體平台時保持警覺等。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（25日）推出兩份「懶人包」，分別名為《保護個人資料—明智使用智能電話》及《保護個人資料—精明使用社交媒體》，提醒市民加強智能電話保安 、使用社交媒體平台時保持警覺等。

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個人資料私隱專員鍾麗玲表示，近期有報告指出，香港有近650萬個社交媒體用戶帳號，平均用戶每日使用社交媒體的時間約為兩小時。雖然智能電話和社交媒體已成為日常生活中不可或缺的一部分，但兩者潛藏的個人資料私隱風險亦不容忽視，故私隱專員公署推出兩份單張，為用戶提供實用建議，如何精明地使用智能電話及社交媒體，以保障他們的個人資料私隱。

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《保護個人資料—明智使用智能電話》提供的貼士涵蓋加強智能電話的保安、保障儲存於智能電話內的資料，及減低使用應用程式的風險：

加強智能電話的保安

  • 切勿移除智能電話的保安設定（常稱為「越獄（Jailbreak）」或「刷機（Root）」）
  • 安裝防毒軟件
  • 以密碼及／或生物識別啟動鎖屏功能
  • 安裝最新的系統更新
  • 在無需使用時關閉無線傳輸功能

保障儲存於智能電話內的資料

  • 提防公共Wi-Fi
  • 定期為你的資料進行備份
  • 避免使用公共充電設施
  • 啟用「尋找我的裝置」功能
  • 在維修或棄置智能電話前刪除資料

減低使用應用程式的風險

  • 下載應用程式前細閱私隱政策
  • 保護你的應用程式登入帳戶
  • 只從官方的應用程式商店下載應用程式
  • 調整應用程式的權限及私隱設定
  • 移除不必要的應用程式

《保護個人資料—精明使用社交媒體》提醒用戶使用社交媒體平台時要保持警覺，亦包括用戶於註冊新的社交媒體帳戶、調整私隱設定以及在社交媒體發布資訊時應注意的事項：

註冊新的社交媒體帳戶

  • 閱讀私隱政策
  • 以專用的電郵帳戶進行註冊
  • 減少所提供的個人資料
  • 設定高強度密碼

調整私隱設定

  • 限制個人資料的公開查閱
  • 給予權限前三思
  • 提防「標註」功能
  • 定期檢視私隱政策及設定

在社交媒體發布資訊

  • 注意！資訊可以在你不知情下被廣泛分享
  • 減少留下數碼足跡
  • 不要隨意在相片中標註（tag）他人
  • 不時檢視社交媒體帖文
  • 報告不當內容

在社交媒體平台上保持警覺

  • 對來自第三方的應用程式保持警惕
  • 對網上騙案保持警惕
  • 其他用戶未必真有其人
  • 提防資料外洩及失敗的登入嘗試
  • 終止閒置的帳戶

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責任編輯：梁薾心

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