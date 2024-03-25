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【港鐵班次】復活節假港鐵4綫增300班車　旗下巴士K52A已加密至最快15分鐘一班

社會 15:06 2024/03/25

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復活節假港鐵4綫增300班車，旗下巴士K52A已加密至最快15分鐘一班。（資料圖片）

港鐵將於本周五起的4天復活節假期期間（29日至4月1日）加強港島綫、荃灣綫、南港島綫及迪士尼綫部分時段的列車服務，合共增加約300班車，以配合市民外出的交通需要。

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為配合維多利亞港兩岸舉辦的大型戶外藝術計劃「藝術 @維港2024」，港島綫及荃灣綫分別於黃昏及晚上時段，加密列車班次，方便市民及旅客於假期期間前往中環海濱一帶觀賞發光藝術裝置，以及參加不同藝術文化活動。

至於南港島綫方面，全日3個時段會加強服務（早上7時至9時、下午1時至4時及傍晚5時至7時），迪士尼綫則會於上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時兩個時段，加密班次至約5分鐘一班車，便利沿綫居民及進出主題樂園的人士。

為方便市民掃墓，來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A路綫由3月16日起，以至復活節假期期間、清明節當天以及隨後的兩個周末大部分時段，班次由約60分鐘加密至約15至30分鐘一班車。

港鐵預計復活節假期期間出行人流較多，請乘客為行程預留充裕時間。另外，東鐵綫羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會加強廣播和指示，以及加派職員協助跨境乘客。公司會密切監察各鐵路綫的營運情況，適時調整列車服務。

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責任編輯：陳麗娜

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