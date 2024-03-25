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網絡熱話︱港男建議女人用買餸車要考牌　目擊1個情況險釀意外：好牙煙

家事百科 16:32 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

有網民表示，在街上遇到有女士使用買餸手推車時險象環生，直指女人用買餸手拉車要考牌​​。（《師奶MADAM》劇照）

家庭主婦當家實在不易，但有網民日前看不過眼，發文表示在街上遇到有女士使用買餸手推車時，險象環生的情況，幾乎造成意外，令他人受傷，更直指「女人用買餸手拉車要考牌​​」。大批網民身受同感指，亦遇過同類事件，更認為除了手拉車，行路、用八達通、使用電梯等女士們均要考牌。

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港男目擊師奶用買餸車驚險情況

日前有港男在討論區以「建議女人用買餸手拉車要考牌​​」為題發表帖文，批評市面上有不少女士推著買餸車，確實在購買時方便不少，但卻令途人受苦，「個師奶搭扶手電梯上，架車仔就放佢自己前一級​​，正常人出扶手電梯應該推架車仔出先啦，師奶居然反智想將架車放翻自己背後，然後拉架車」。

樓主指，當時「成條扶手電梯都係人，仲要等佢個拉架車仔出，爭啲kick到後面班人」，過程驚險萬分。

網民贊成：行路都要考牌

帖文一出後，引來大批網民熱議，指自己亦遇過類似情況，「成日都遇到啲女人拉住部死人車行路行到S型咁，要超佢頭，佢又嘢嘢都頂住你，跟住部死人車又阻住晒」、「好多女人行路本身已經唔睇人睇路」。有網民建議，出街要帶上「眼睛」，若遇到有人拉行李箱或車仔，應等電梯上多5、6級才上去，避免發生意外。

除了買餸車外，網民直言，在街上見到很多事情都應該要考牌，例如「擔遮都要，矮過175cm就要考，避唔開真係會𠝹斷頸動脈​​」、「行路都要考牌」、「用八達通都要，2024仲係可以放係個袋到嘟，仲要成日嘟唔到​​​​​​」、「搭電梯落到去遇到熟人，即場企係梯口同人傾偈我都見過​​」。

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責任編輯：王明芳

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