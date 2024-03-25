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瑪嘉烈與大衛系列 絲絲劇透丨第1至5集劇情預告　瑪嘉烈大衛分手後靜極思動

娛樂 15:42 2024/03/25

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《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》

ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》劇集講述瑪嘉烈（廖子妤飾）和大衛（陳湛文飾）分手後，靜極思動的瑪嘉烈與城中名廚烈火（傅孟柏 飾）展開新一段戀情。

而在外遊歷已久的Diamond（衛詩雅飾）卻在此刻鳥倦知還，和大衛共同經營「大文號」水餃店。

當瑪嘉烈和大衛都以為各自與他人展開新一章，命運卻又悄悄把兩人，與他們的他人都微妙地連繫在一起，記述兩人藕斷後繼續絲連的微妙愛情經歷。

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《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》

第1集（25/3）

大衛與瑪嘉烈分手後，懷著複雜的心情參加瑪嘉烈的生日派對，只留下一份禮物便悄然離開。

瑪嘉烈知道大衛曾經來過，對大衛一言不發地離去感到惋惜。回想兩人分手當晚，大家都懷著希望對方好過的心情，不想將這段消耗大家的感情再藕斷絲連下去，瑪嘉烈知道自己一日不說，大衛也不會是主動提出的那個。

兩人分手過後，大衛像是生了場大病，剛巧那是香港病得最嚴重的時候⋯⋯
 
第2集（26/3）

3年疫情過後，瑪嘉烈也與新男友烈火（傅孟柏飾）重投新生活。

烈火是城中名廚，也是餐廳WTX的主理人，自信且有魅力的他深深吸引著瑪嘉烈。

疫情後人流重回市面，本應是餐飲業捲土重來的大好機會，烈火卻發現事實並非如他所想，首次對自己產生懷疑。重返辦公室工作的瑪嘉烈發現疫情過後，很多人事物都在不知不覺間改變了。疫情衝擊了他們的日常生活，當疫情褪去後，生活真的復常了嗎？
 
第3集（27/3）

Diamond在疫情過後回到香港，並有意在香港落地生活，結束一直在國外漂泊的日子。

大衛迎接Diamond歸來，並得知Diamond為了開展新生活已經踏前一步，但他似乎還停留在過去的回憶中，因外界的妨礙無法向前，因內心的牽掛無法退後。

Diamond希望她能夠忘掉以前那段痛心而藕斷絲連的戀情，在香港重新建立自己的一切，但是種種痕跡卻告示著她，其實她一直在重蹈覆轍⋯⋯
 
第4集（28/3）

眾人在疫情過後嘗試尋找新的出發點，Diamond想尋找新的興趣，在保齡球場遇到有趣古怪的教練雪兒（鍾雪瑩飾）。

瑪嘉烈辭去了與自己理想不符的工作，重新尋找自己的方向之時，在充滿人情味的精神食堂遇到俠義心腸的老闆娘積琪蓮（區嘉雯飾）。

Diamond想在香港尋找落腳處，碰巧大衛與瑪嘉烈的舊居也剛好水浸，迫使大衛不得不尋找新住處，兩人決定住在相鄰的社區互相照應，一起踏入新的出發點⋯⋯

《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》


 
第5集（29/3）

收到死黨們接連移民的消息，離別的傷感，加上烈火的過份理性，使瑪嘉烈覺得自己在生活中找不到歸屬。

Diamond在和大衛搬入新居後，面對空蕩蕩的家，始終覺得沒有家的感覺，幸好在不悉熟的地方還有大衛和雪兒兩人相伴，Diamond想要與自己生活的社區有更強的連繫，在大衛的提意下萌生了開水餃店的念頭。

瑪嘉烈思考著成為「自己人」應有的生活方式，在精神食堂踏出了第一步⋯⋯

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撰文 : TOPick柴犬出動

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