【蓮塘交通】復活節城巴加班　蓮塘口岸出入市區5分鐘一班

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【蓮塘／蓮塘口岸／香園圍管制站／深圳交通／北上／交通／北上好去處／機場巴士】復活節長假期為旅遊高峰期，城巴在高峰日子於香園圍（蓮塘）口岸及深圳灣口岸，分別提供最密5分鐘及7分鐘班次，並宣布即日起機場快線A25恆常為路線大幅增加班次及提升至全日服務。

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香園圍管制站出入市區的「新界東口岸特快」B8號線，即日起恆常化延長平日服務時間。復活節假期間，B7和B8號線分別會加強至最密5分鐘和6分鐘一班，近乎無縫接載顧客由上水、粉嶺和大圍往返香園圍口岸。深圳灣口岸的 B3X號線於指定日子將加密至7分鐘一班。

復活節假期間，城巴將加強A21、A23號線等多條路線服務，令班次最頻密達每8分鐘一班。同時會加開通宵路線NA10，方便港島區居民往返機場。

城巴機場快線A25即日起（3月25日）將會升級為全年無休的全日服務。路線由啟德開出，途經紅磡、黃埔、尖沙咀，前往港珠澳大橋香港口岸及機場，穿梭市區重點住宅區及旅遊旺區，切合居民及旅客的出行需要。

另外，城巴將加強港島兩大旅遊熱點赤柱及山頂的巴士服務，來往赤柱的 6、6X、260 號線，及來往山頂的15、X15號線將於復活節及清明節公眾假期加密班次。

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責任編輯：陳麗娜