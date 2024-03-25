【西九文化區】首屆國際文化高峰論壇開幕　李家超：全力推動香港文化樞紐發展

▲ 首屆國際文化高峰論壇今日開幕。（西九文化區圖片）

由西九文化區管理局主辦的首屆「香港國際文化高峰論壇2024」今日（25日）在戲曲中心開幕，是香港歷來最大規模的國際文化峰會，匯聚超過1,000 名來自本地、內地和海外參與者。特首李家超在論壇開幕致辭時強調，香港一直是連接中西的多元文化橋樑，亦是全球唯一同時享有中國優勢與國際優勢的城市，政府會全力推動香港作為文化樞紐的發展。

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李家超指，香港一直是連接中西的多元文化橋樑，在一國兩制下，亦是全球唯一同時享有中國優勢與國際優勢的城市，加上「十四五」規劃支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，政府會全力推動香港作為文化樞紐的發展。

他又指，有信心包括這次峰會促成的各類國際合作，將豐富香港自身文化格局，同時提供難得機會讓香港藝團、藝術家和青年拓闊創意視野，歡迎來自世界各地的藝術家和文化團體在港表演，並體驗香港作為國際城市的非凡魅力。

全球21間頂尖藝文機構與西九簽合作備忘 唐英年：是投下信任一票

西九文化區管理局董事局主席唐英年稱，論壇是西九文化區向世界展示實力的重要里程碑，非常感謝各地藝術文化領袖和業界翹楚遠道而來，分享真知灼見，來自11個國家及地區的頂尖藝文機構，更已與西九文化區簽署合作意向書，無疑是對香港投下信心一票。

他形容，西九文化區已成為亞洲最受歡迎的文化地標之一，亦成為香港去年第6大旅遊熱點，期望海外參與者透過親身體驗香港充滿活力的文化藝術氛圍，更深入了解香港作為藝術、文化和創意產業交匯地的潛力，及西九文化區作為文化商業中心區在國際舞台上與日俱增的影響力。

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另外，代表國家文化和旅遊部部長孫業禮致賀辭的故宮博物院院長王旭東稱，相信論壇不僅為香港文化產業發展注入新動力，也將推動香港文化和旅遊在更廣範圍、更深層次、更高水平上融合發展。文化和旅遊部未來將一如既往全力支持香港進一步發揮所長，展示中國文化建設成就，深度參與世界文明交流互鑒。

法國駐華大使白玉堂則指，法國與香港之間的文化交流非常頻繁，希望以西九文化區為主要合作夥伴，持續加強交流。

高峰論壇今明兩日舉行，以「跨文化 越時代」為主題，雲集逾20位來自12個國家和地區的重量級嘉賓講者，包括全球最重要文化區和頂尖藝文機構領袖，就文化區及博物館未來發展的相關熱點議題分享交流。

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責任編輯：梁薾心