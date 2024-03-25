  • 28°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年好聲音2丨楊千嬅做評判表現被批　首為節目發文訴心聲

娛樂 16:20 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

楊千嬅任評判被批?

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）圓滿結束 ，出爐三甲分別為古淖文、譚輝智及顏米羔。

今次決賽請來楊千嬅擔任評判，事前惹來不少批評聲音，有不少網民批評她未夠班，連撐她的伍仲衡也被攻擊，而千嬅一直沒有為此事回應，直至昨晚她也全程迴避傳媒追訪，反而與伍仲衡在台上傾談，完騷後更立即閃人。

中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審　伍仲衡反撃：冇常識

首次為節目發聲

千嬅今日（25日）在社交網上載做評判及與車婉婉的合照，並發長文指十分喜歡這個節目，更表示人生需要有夢想，生活才會有目標。

全文如下：

「每個人都背負着自己的成長故事，當中包括生活上的考驗，家庭責任，經歷各種不同的高低起跌，在營營役役的生活中，慢慢便將自己的初心和夢想埋藏起來。人生需要有夢想，生活才會有目標，這是活著的意義。

很喜歡中年好聲音這個節目，我們除了培育年輕人鼓勵他們追夢，中年人的夢想也很需要去支持。學無前後，達者為先，在追夢的路上，有心跳就有希望，能夠成就別人的夢想是很大的福氣。

很感激今日每一位參賽者的付出，從報名的一刻奮戰到最後這個舞台上，你們選擇了一份絕不容易的堅持和非一般的壓力，你們的努力除了帶給了觀眾一個很感動很精彩的演出，同時也喚醒了我們的初心和追夢的熱誠，輸出了一份滿滿的正能量，謝謝你們。」

千嬅對這個節目很有感受。


雖然有網民對千嬅擔任評判的表現似乎「唔收貨」，更指她完全沒有給實質意見，更多次給20分，不過有人力撐她很真心鼓勵每一個參賽者，更指會繼續支持她。


最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

楊千嬅帶媽媽重返跟丁子高結婚禮堂　美加放假無包袱狂食
17:57 2023/12/07
楊千嬅帶媽媽重返跟丁子高結婚禮堂　美加放假無包袱狂食
樂壇天后｜楊千嬅與千名粉絲開Party慶入五　感觸剖白：之前嗰幾年都幾難過
11:35 2024/02/05
樂壇天后｜楊千嬅與千名粉絲開Party慶入五　感觸剖白：之前嗰幾年都幾難過
中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審　伍仲衡反撃：冇常識
19:12 2024/03/21
中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審　伍仲衡反撃：冇常識

你可能感興趣

楊千嬅帶媽媽重返跟丁子高結婚禮堂　美加放假無包袱狂食
17:57 2023/12/07
楊千嬅帶媽媽重返跟丁子高結婚禮堂　美加放假無包袱狂食
樂壇天后｜楊千嬅與千名粉絲開Party慶入五　感觸剖白：之前嗰幾年都幾難過
11:35 2024/02/05
樂壇天后｜楊千嬅與千名粉絲開Party慶入五　感觸剖白：之前嗰幾年都幾難過
中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審　伍仲衡反撃：冇常識
19:12 2024/03/21
中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審　伍仲衡反撃：冇常識
楊千嬅 歌手 娛樂人物職業 TVB 娛樂行業 中年好聲音

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激