中年好聲音2丨楊千嬅做評判表現被批　首為節目發文訴心聲

▲ 楊千嬅任評判被批?

TVB歌唱真人騷《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）圓滿結束 ，出爐三甲分別為古淖文、譚輝智及顏米羔。

今次決賽請來楊千嬅擔任評判，事前惹來不少批評聲音，有不少網民批評她未夠班，連撐她的伍仲衡也被攻擊，而千嬅一直沒有為此事回應，直至昨晚她也全程迴避傳媒追訪，反而與伍仲衡在台上傾談，完騷後更立即閃人。

中年好聲音2丨天后楊千嬅被批評未夠資格任決賽評審 伍仲衡反撃：冇常識

首次為節目發聲

千嬅今日（25日）在社交網上載做評判及與車婉婉的合照，並發長文指十分喜歡這個節目，更表示人生需要有夢想，生活才會有目標。

全文如下：

「每個人都背負着自己的成長故事，當中包括生活上的考驗，家庭責任，經歷各種不同的高低起跌，在營營役役的生活中，慢慢便將自己的初心和夢想埋藏起來。人生需要有夢想，生活才會有目標，這是活著的意義。 很喜歡中年好聲音這個節目，我們除了培育年輕人鼓勵他們追夢，中年人的夢想也很需要去支持。學無前後，達者為先，在追夢的路上，有心跳就有希望，能夠成就別人的夢想是很大的福氣。 很感激今日每一位參賽者的付出，從報名的一刻奮戰到最後這個舞台上，你們選擇了一份絕不容易的堅持和非一般的壓力，你們的努力除了帶給了觀眾一個很感動很精彩的演出，同時也喚醒了我們的初心和追夢的熱誠，輸出了一份滿滿的正能量，謝謝你們。」

▲ 千嬅對這個節目很有感受。



雖然有網民對千嬅擔任評判的表現似乎「唔收貨」，更指她完全沒有給實質意見，更多次給20分，不過有人力撐她很真心鼓勵每一個參賽者，更指會繼續支持她。



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