【癌症】研究：本港癌症患者負面感覺較外國高4成　機構推一對一支援計劃緩減壓力

▲ 機構推癌症支援計劃，協助二萬多名癌症病人。(受訪者提供)

香港賽馬會慈善信託基金捐助香港防癌會，推展「賽馬會『攜手同行』癌症患者支援計劃」，為年輕癌症患者及其家人提供度身訂造的全方位支援。港大最新的研究證實「攜手同行」計劃有助患者及家人紓壓，可減困苦程度及改善 家人精神健康狀況。

計劃自2015年起獲香港賽馬會慈善信託基金支持，自2015年9月至2023年12月，累計服務 10,186 個個案——共 27,503名癌症患者及照顧者，主要為第 4 期的患者(佔 42%)； 跟進期平均持續4-9 個月。服務由香港防癌會聯同基督教家庭服務中心、雅麗氏何妙齡那 打素慈善基金會、香港聖公會麥理浩夫人中心以及銘琪癌症關顧中心提供，支援全港各區。

研究訪問癌症患者 （包括 110 名年輕患者）和 131 名照顧者，透過精神健康狀況問卷調查及焦點小 組訪談，比較參與計劃前及接受服務三個月後的狀況。發現患者負面感覺，例如沮喪或憂鬱達16.37分，較外國高4成4；另外，患者迴避社交的分數達14.18分，較外國高4成1。照顧者的整體精神健康為35.59分，亦較外國患者差。

癌症支援計劃專業團隊為癌患者提供由確診、治療、以至康復各階段的支援。全程由同一社工或護士跟進，因應患者及其照顧者的需要而進 行家訪、電話輔導或醫院外展探訪，並調配不同的社區資源和作出 轉介，為患者提供個人化的全方位支援，服務持續由四個月至九個月不等。研究發現參與計劃 3 個月，已能大幅減輕患者以及照顧者的困苦程度：

- 患者及照顧者的困苦程度減輕超過兩成（分別為 21.4% 及 20.2%） - 照顧者的整體精神健康狀況改善兩成 （20.7%） - 患者的負面感覺及迴避社交的情況亦分別能改善一成半（15.9%）及一成 （11.6%） - 患者的正面感覺增加逾 1 成半（16.7%） - 較年輕患者對家庭的憂慮亦可減輕超過一成 （12.4%）

香港大學行為健康教研中心溫浩然表示，調查發現患者和照顧者的多種負面感覺均高 於外國，盡快介入提供協助非常重要。調查亦發現較年輕患者及照顧者的狀況會互為影響。香港大學行為健康教研中心總監何天虹就指，香港人較外國人內斂，即使對親人也不會表達內心感受，偏向抑壓不安情緒， 有機會令壓力及困擾增加。與此同時，一家人亦互相依靠、互為影響，一旦父母情緒崩潰， 年輕患者壓力便大增。此計劃同時為患者及照顧者提供支援，改善的效果更為顯著。

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責任編輯：陳展棋