鼻鼾聲丨 丈夫鼻鼾聲「高達96分貝」　新婚2個月人妻忍無可忍提離婚

【扯鼻鼾/鼻鼾聲/睡眠窒息症/肥胖/睡眠】「鼻鼾」聲過大，小心是睡眠窒息症先兆！內地有一對新婚夫婦結婚才2個月，妻子便提出了離婚，原因竟是因為頂不順28歲丈夫睡覺時「鼻鼾」聲過大！更意外的是，當丈夫去醫院求醫時，竟檢查出他患上了睡眠窒息症。

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綜合內地傳媒報導，身高1.71米，體重達95公斤的丈夫小旭和妻子小芬結婚僅兩個月，後者便因為丈夫睡覺時「鼻鼾」聲過大而要求離婚。事實上，妻子小芬指過去2人均做了不同嘗試，希望改善有關情況，如妻子先睡、網購止鼾的鼻噴劑及電磁貼片等產品，不過卻最終一一失敗收場。

妻子後來買了一個分貝測試儀，測試結果顯示，嚇見丈夫「鼻鼾」聲分貝竟高達96，2人於是懷疑「鼻鼾」聲可能是身體出現問題所致，於是到當地醫院求診。院方醫生之後為男方進行睡眠監測，報告顯示，他每小時要呼吸暫停62次，最長的一次呼吸暫停時長達到了150秒。由於正常情況下，睡眠時每小時呼吸暫停不超過5次，30次以上為重度睡眠窒息症（又稱OSA），男子因此證實患上此病。經檢查，小旭的鼻部、咽喉部都沒有器質性病變，導致OSA的主要原因是肥胖，醫生於是建議小旭在佩戴呼吸機的同時調整生活方式。

中度至嚴重 可用呼吸機改善

香港醫學會代表耳鼻喉專科醫生白威指，嚴重的睡眠窒息症患者常出現鼻鼾聲，且間歇性停頓，像突然停止呼吸一樣。而睡眠窒息症可分為阻塞性和中樞性兩大種類，大部分患者屬前者，原因是熟睡時呼吸道收窄、咽喉組織過多或維持上呼吸道暢通的肌肉過度鬆馳，阻礙空氣通過呼吸道進入肺部，呼吸因而停止。

白醫生指，患者會感「愈睡愈疲倦」，日間常不自覺入睡，部分甚至腦部受影響，常半夜醒來去廁所，甚至出現失禁；患者亦會出現記憶力和專注力衰退，駕駛時亦較易出現意外；嚴重患者出現高血壓、心臟衰竭、中風和腦退化等風險高，惟患者接受適當治療後，病情可大幅改善。

要確定是否患睡眠窒息症，便須作身體檢查和睡眠測試，前者包括量度BMI、檢查頭頸多個部位包括鼻、喉、頸、吊鐘等，觀察是否位置不理想或特別肥大；而睡眠測試則包括檢測呼吸時進出肺部的空氣流量、血氧水平、睡姿、腦電圖、心電圖等。

有鼻鼾不等於患睡眠窒息症

本港呼吸系統科專科李明生醫生曾受訪指出，有鼻鼾並不等於患上睡眠窒息症。而睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨以下徵狀：

睡眠質素差

經常因呼吸困難驚醒

晚上小便頻繁

精神不振，經常打瞌睡

不能集中，反應遲緩

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責任編輯：羅嘉欣