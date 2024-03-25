奄尖港媽｜徵求全新0至9個月BB衫連收據　港媽要大牌子拒淘寶貨捱轟

▲ 有港媽發文徵求全新0至9個月BB衫連收據，講明不要淘寶，盡量大牌子。

BB大得快，很多衣服穿幾次就不合穿，媽媽經常會轉贈親友或「二手谷」網民。不過，近日一位港媽在網上發文徵收男仔BB衫，指明不要淘寶，盡量想要大牌子的衣服，還要求附上單據，引來網民質疑她「孤寒扮富貴」，甚至想轉售圖利！

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一名港媽在facebook群組發文徵收BB衫，並列明要求，「徵男仔bb全新衫0-9個月都可以，唔要淘寶的，盡量想要大牌子，如果有相就更加好」，港媽其後補充要附上收據，引來網民斥責不如自己買，「你自己出去買全新有牌子嘅咪得囉，使乜喺度徵……我見你徵BB車又要新淨又要有收據，唔明你要張收據嚟做乜？」。

港媽補充會付款

港媽回應表示會付款，又指物品要過千元，「問人睇吓張單好正常呀嘛？」港媽又指責網民玻璃心及「撩交嗌」，強調自己從沒提過要免費。不過，網民反斥她如果不是貪平貪免費，應該一開始在帖文寫明，而非被圍攻後才留言補充，「我冇講要免費喎」。

網民質疑轉售圖利

帖文被轉載至facebook專頁「生仔要考牌系列」，同樣引來網民熱烈回應，很多網民質疑該名港媽想轉售圖利，「徵二手嘢要單，第一次聽，因為可以轉售」、「徵二手『新嘢』要單，仲要係有牌子」、「又孤寒又要充大頭鬼」；不過，亦有網民指有不少人在「二手谷」都會徵物品。點擊留言即睇更多網民留言：

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳