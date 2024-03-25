【同鄉文化推廣】民青局梁宏正：每項活動資助上限20萬　若逾上限可視乎規模酌情考慮

▲ 立法會民政及文化體育事務委員會今日討論「同鄉文化推廣計劃」。（區綽彥攝）

去年《施政報告》公布，民政總署將於今年3月底，推出「同鄉文化推廣計劃」，在未來三個財政年度每年分別預留1,000萬元，提供專項撥款，讓同鄉社團於4月1日起申請，籌辦推廣家鄉文化活動。民政及青年事務局副局長梁宏正今日表示，一般來說，每項活動的最高資助額為20萬元，但超逾撥款上限的申請，會視乎其活動規模、創意及內容等，作特別酌情考慮。

立法會民政及文化體育事務委員會今日討論「同鄉文化推廣計劃」，多位議員支持計劃，但關注批款準則和成本效益，多位議員發言時亦申報自己是同鄉社團成員或有榮譽職位等。

梁宏正解釋，撥款方面，有參考過往，局方過往間斷式不定期有資助一些同鄉社團在專題上辦活動，過往資助了260項，用了2600萬，平均每個活動10萬元左右，今次，希望留有彈性，寫了「一般來說」，最高資助額為20萬元，但若果活動規模、想法有不同，可以酌情考慮。

梁宏正又指，為確保資源用得其所，撥款的20萬元中，包含核數款項，每一個計劃需要包含核數報告。他又指，收到不同計劃書之後，會衡量，每個活動，接觸人數、年齡層、果效不同，會看活動本身創新程度，做到幾多，換言之，是每個項目去看KPI。

議員關注場地問題

選委界議員陳凱欣關注，很多社團租場有困難，會否考慮星期六、日借出官立學校，以及會否提供多些地方讓社團考慮。她又關注，批款的時候如何達致均衡和多元，不是往往也是「甚麼節、甚麼節」，全部也是推廣美食。

場地方面，梁宏正指，除了協調康文署場地，也會用社區會堂，同一社團主觀地希望某一些場地，也會盡量協調。多元方面，他提到，創新和多元，希望能用不同方法渠道推廣同鄉文化。

梁宏正指，活動形式不限，只要性質為非牟利並符合計劃的目標，包括推廣家鄉文化、加深巿民對其家鄉的認識及歸屬感，以及弘揚愛國、愛港、愛鄉的精神，申請機構便可透過計劃申請資助籌辦各式各樣不同類型的活動。

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記者：區綽彥