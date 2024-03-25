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網絡熱話︱港漂女體驗月租$1.5萬老人院　超大空間內設懷舊士多長者最愛1活動

休閒消費 17:40 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

一位港漂女到人院採訪，預先體驗老人的生活，大讚院內的細心服務。（影片截圖：「是Elaine呐＠小紅書）

想日後安享晚年，選擇一間好的老人院十分重要。近日一位港漂女來到粉嶺一間老人院採訪，預先體驗老人的生活。她稱讚設備齊全，活動室空間大等，更大讚其中院內的細心服務。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

一名港漂女在個人小紅書帳戶「是Elaine呐」分享影片，她因採訪而有機會體驗老人院生活。她分享一家位於新界北區粉嶺的私營安老院，而該院2022年才開業，是連鎖安老院品牌的其中一間較新院舍，環境頗新，設計較新穎。

院舍一共有222間房間，單人房月租收費由 $14,000至$17,000 不等，視乎護理程度，3至4人同房的房價則由 $10,000至$14,000 不等。

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空間大有懷舊小賣部

港漂女指房間還是大小一如既往的尺寸，房間佈置簡約。不過勝在設備齊全，活動室空間大，足夠地方打麻雀、彈鋼琴，老人家騎著輪椅也活動無阻。活動室目測可放置6張飯枱，中央放了投影機播放播放節目。為了讓老人家更有歸屬感，院內特別設有懷舊小賣部，職員會教老人家使用自動售賣機。至於餐飲服務，以健康清淡為主。

至於餐飲服務，以健康清淡為主。（影片截圖：「是Elaine呐＠小紅書）

1活動長者最愛回味

港漂女在採訪期間，了解過一些安老院的生活。她留意到有老人家拿著電子平板，翻看他們年輕時的照片，相當回味。她也發現之前護老院活動，更請了舊時的偶像到院舍表演。

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責任編輯：王明芳

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