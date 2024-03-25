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命運輪盤｜不滿兒子燙傷去醫院無人理　父怒斥醫護一險死經歷逆轉心態：我錯了

都市病 17:18 2024/03/25

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【急症室/公立醫院/燙傷/心肌梗塞】救人刻不容緩！一名父親帶著燙傷的兒子來到急症室求醫，因不滿醫護沒有優先處理兒子傷勢，反而先治療其他病人，故此在急症室內大發雷霆，最後不歡而散。後來父親因為心臟不適而需緊急送院治療，沒想到送回當天那間醫院遇到同一個急症室醫生。父親經治療後幸而無恙，同時亦反思自己。

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一名台灣急症室女護士上周五（22日）在社交平台Threads分享在急症室的所見所聞。據悉，事發當天一個父親帶著燙傷的兒子來到醫院急症室求醫，護士先叫父親幫兒子在燙傷患處沖水再處理。期間，急症室突然來了一個已無生命跡象的病人，需要立刻搶救，故將父子兩人暫時安置在一旁。那時，心急如焚的父親不滿醫護沒有即時處理兒子的傷勢，暴躁大喊，

你們這甚麼急診啊！我兒子燙傷到現在都沒有處置，只有叫我們沖水，你們這個叫急診嗎？

不滿急症室怠慢治療

急症室當值的護士們向父親解釋情況，指醫生正在搶救命危病人，請父子倆稍等，亦指燙傷後沖水處理對患處很重要。但當時父親怒火中燒，甚麼都聽不入耳，遂在急症室大吵大鬧，投訴醫生處理不當，要求醫生立刻出來「給他一個交代」，導致急症室服務一度受阻。最後，醫生親自出來解釋「急救中的病患是無法等待的」，希望父親能夠理解，並設身處地想一想「若今天急救的病患是你的家人，你心中感受如何？」父親非常不滿抱著燙傷的兒子離開醫院，一邊嚷著「我們不看了，爛醫院」。

因心肌梗塞送進同一醫院

幾天後，醫院急症室收到一個疑似心肌梗塞的中年男病患人，當時有胸痛和生命跡象不穩定的情況，需要立刻急救。當時急症室醫生看到男子，認出是當日那個憤怒的父親。父親對醫生痛苦求救，

啊！醫生你快救救我，我胸口好痛啊！

自知自私 事後找回醫生道歉

醫生二話不說立刻安排心臟專科醫生，10分鐘內就將父親送到手術室準備做「通波仔」手術，手術成功。當父親再回到醫院覆診時，特地找回那個急症室醫生，並向他道歉：

醫生，很抱歉，我錯了。

女護士從這次事件上感慨，希望來急症室求醫的病人會懂得「將心比心」，明白急症室是「救命不是救急」，在尊重別人的生命同時，也是尊重自己的生命。

心肌梗塞5大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄受訪時曾表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能供氧到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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