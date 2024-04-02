NMN含量高≠功效好！一文比較連鎖零售店5大熱門NMN 教你揀最佳逆齡之選

近年大流行的NMN產品，掀起一股逆齡熱潮，賣到街知巷聞，人人都爭相搶購，各商家紛紛加入戰團，一時間坊間湧現大量NMN產品，每款都標榜含量高、功效好，但事實上是否含量愈高愈好？選購時有甚麼需要留意？這次將會為大家拆解NMN的3大謬誤，同時我們在連鎖零售店精選5大熱門NMN產品作比較，看看哪一款功效最好，成分最安全，為大家選出最佳逆齡之選。

拆解坊間NMN三大謬誤 慎選優質安全逆齡產品

NMN廣受市場歡迎，各商家都想在市場上佔一席位，於是在短時間內湧現大量不同款式的NMN產品，當中某些產品的品質及安全性存疑，或有機會影響效用，大家不容忽視。因此，在選擇NMN時，要留意成分表內是否註明NMN的種類和含量。與此同時，坊間亦出現不少NMN的謬誤，當中最常見有3大誤解︰

一、 含量高≠功效好︰不少服用NMN的人士都會選擇高含量的NMN，但其實高含量並不代表功效愈好。臨床研究顯示，無論是服用600mg的NMN，或是服用900mg的NMN，兩者功效相若，而且每天服用600mg的NMN，相比每天服用900mg的NMN，更有效減低血液生理年齡*。可見只需服用一定劑量的NMN便足以達到逆齡的效果，無需不斷追求高含量的NMN。

二、 粉劑NMN≠易吸收︰坊間大部分的NMN產品都使用一般粉劑膠囊，但其實粉劑膠囊在進入腸道前已被胃酸破壞，影響轉化過程和身體吸收，亦有機會容易刺激食道和胃黏膜，造成胃部不適。哈佛大學的遺傳學教授David Sinclair曾提出，NMN的分子結構會十分不穩定，容易受到溫度和濕度影響，甚至會令NMN於服用前被分解成一般的維他命B3，失去NMN應有的功效。因此，建議選擇當中使用微晶球科技的NMN產品，同樣是膠囊形式，但NMN濃縮在每一粒微晶球內，雙重保護著NMN，不怕受胃酸等影響，令NMN不會因濕度和溫度而影響功效，比起粉劑NMN更能直達腸道，被人體吸收。

三、 成分愈多≠功效愈好︰坊間有不少複方產品的NMN，當中不少含NMN以外的營養成分，看似營養更豐富，功效更多，但其實當中大部分營養成分都沒有研究實證能加強NMN功效，並有可能影響NMN的吸收。相反，單一NMN的產品更能確保NMN的純度、含量和其功效是來自於NMN，而不被其他雜亂成分影響功效。

一圖比較連鎖零售店5大熱門NMN 產品A品質與科技最可靠

我們特意在連鎖零售店精選5大熱門NMN產品作比較，對比每款產品的成分、科技和國際安全認證，看看哪一款最全面、安全及有效。結果顯示，部分產品並沒有清晰列明有否獲得認證，以及生產採用的科技等，有欠透明度。當中，產品A不但清晰列明各項成分、認證及生產科技，更採用嶄新的微晶球科技，能雙重保護每粒晶球內的NMN成分，確保成分通過胃部，直達腸道，令有效成分能在身體內持續穩定釋放。而且更獲得國際品質認證如GMP，以及第三方測試，保證產品的品質和安全性，是信心之選。

微晶球科技雙重保護 通過驗證易吸收效用高

其實產品A就是醫之選NMN16800，含99.9%超高純度及高含量16800毫克NMN，以特有微晶球科技，雙重保護NMN分子，令NMN避免受溫度和濕度影響而失去逆齡功效，確保NMN通過胃部直達腸道吸收，更特別針對28日皮膚細胞更新周期而設，有效提升多3倍抗衰老因子*，可有助提升肌耐力高達80%*，以及減少記憶錯誤高達60%*，助你3效真正逆齡，全面提升魅力、體能、腦力！每日只需4粒醫之選NMN16800，就相等於吸收600mg的NMN，足夠人體一日所需。

醫之選NMN16800不但獲得GMP認證，更有3大國際安全認證和通過第三方安全測試，包括HACCP認證、ISO22000安全認證、通過微生物測試、通過品質檢測認證，確保可靠安全有效。

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（特約）