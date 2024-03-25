【關愛隊】社署推先導計劃支援照顧者　何啟明：社工與關愛隊分工清晰

▲ 社會福利署推行「支援長者及照顧者先導計劃」，動用「關愛隊」透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者。（戴朗希攝）

社會福利署推行「支援長者及照顧者先導計劃」（先導計劃），動用「關愛隊」透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老和雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並將有需要的個案轉介至社會福利服務單位跟進。勞工及福利局副局長何啟明指，「關愛隊」承擔的工作是作為鄰舍及義工，在探訪後再作轉介，所以原有社工與關愛隊的分工十分清晰。



立法會推動照顧者為本政策小組委員會今日舉行會議，社署表示，已向「關愛隊」進行簡介，稍後也會安排培訓，以便他們掌握基本的溝通技巧和相關地區的福利服務資訊。預計在先導計劃下，「關愛隊」將於 2024 年 3 月下旬開始提供服務。



社福界議員狄志遠表示有更多社會人士關心照顧者屬好事，但將關心當成專業服務是兩回事，他對「關愛隊」接受短時間培訓，就能提供相關服務表示懷疑，「如果做得到，不如改個新名叫關愛萬能隊，將來有甚麼事都找關愛隊去做，是否只找人做功課，找人去做就可以得出成效？」



「A4聯盟」議員林素蔚指出，雖然關愛隊會接受培訓，但關注有甚麼評估工具讓他們去識別接觸的獨老或雙老屬有需要的人士。簡慧敏發言時亦認同最提供基本的評估工具給「關愛隊」參考。



何啟明回應指，關愛隊工作不是用專業角度處理個案，而是將個案轉介去社署不同單位，讓社工介入處理，「我都不懂太多專業的評估工具，但我也做過社區很多年，知道哪些人有問題可以轉介去哪部門。」

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記者：戴朗希