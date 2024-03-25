  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童節︱三招增強親子關係　救助兒童會下月設獎表揚兒童工作者

育兒資訊 16:55 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

香港救助兒童會提出三招幫助家長增強與子女的關係，包括聆聽他們的聲音，給予選擇空間。（香港救助兒童會提供）

4月4日是本港兒童節，不少家長都非常重視家庭教育，香港救助兒童會提出三招幫助家長增強與子女的關係，包括聆聽他們的聲音，給予選擇空間，同時透過抗壓遊戲，讓他們放鬆身體，舒緩生活緊張。此外，兒童會將舉辦首屆「救助兒童獎」，以表揚和肯定對香港和世界各地兒童作出貢獻的人士，獎項將於4月1日起接受提名。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

世界兒童日為每年的11月20日，由聯合國於1954年設立，旨在增進全世界兒童的凝聚力，提高兒童意識，改善兒童福利。而波蘭、葡萄牙、俄羅斯等地會將國際兒童節訂在6月1日慶祝，日本與韓國的兒童日則在5月5日。

為讓家長們更了解子女，救助兒童會提供三招親子慶祝兒童節的好方法，包括：

1.聆聽孩子的聲音　給予選擇空間

家長可以了解他們心中所願的慶祝方法，若他們能說出意願，表示認知自己的想法和感受，家長應趁機幫助他們建立自我認同，同時，應給予兒童選擇的空間，在遊戲與生活中，訓練兒童的自主能力。 

2.齊玩抗壓小遊戲 

家長可考慮在家中進行抗壓小遊戲，包括用豆、米等來製作屬於自己的壓力球，用單手或雙手握住壓力球，然後用力擠壓，再放鬆，調整速度、壓力和時間，直至找到適合及喜歡的方式，以協助子女放鬆身體，舒緩肌肉緊張 。

3.以藝術或運動提升兒童心理健康 

家長可以透過藝術或運動的形式，讓兒童「鬆一鬆」，例如寫生、體驗和諧粉彩、流體畫等，也可以與其他家庭來一場足球比賽，不但可以訓練體能，亦能培養兒童的社交技能。

此外，為了表揚對兒童有貢獻的人士和企業，救助兒童會將舉辦首屆「救助兒童獎」，獎項於4月1日起接受提名，詳情可瀏覽香港救助兒童會的網頁

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

育兒心得｜子女總有不同藉口想與父母同睡 博士媽媽分析孩子内心動機
12:12 2024/03/01
育兒心得｜子女總有不同藉口想與父母同睡 博士媽媽分析孩子内心動機
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
10:00 2024/03/03
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
【SEN】港大下月推SEN幼童家長工作坊促進親子關係　綜援家庭可申請免費參與
17:01 2024/03/10
【SEN】港大下月推SEN幼童家長工作坊促進親子關係　綜援家庭可申請免費參與

你可能感興趣

育兒心得｜子女總有不同藉口想與父母同睡 博士媽媽分析孩子内心動機
12:12 2024/03/01
育兒心得｜子女總有不同藉口想與父母同睡 博士媽媽分析孩子内心動機
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
10:00 2024/03/03
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆
【SEN】港大下月推SEN幼童家長工作坊促進親子關係　綜援家庭可申請免費參與
17:01 2024/03/10
【SEN】港大下月推SEN幼童家長工作坊促進親子關係　綜援家庭可申請免費參與
兒童健康 正能量 壓力 家庭教育 遊戲 波蘭 葡萄牙 南韓 俄羅斯 香港

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激