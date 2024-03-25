兒童節︱三招增強親子關係　救助兒童會下月設獎表揚兒童工作者

▲ 香港救助兒童會提出三招幫助家長增強與子女的關係，包括聆聽他們的聲音，給予選擇空間。（香港救助兒童會提供）

4月4日是本港兒童節，不少家長都非常重視家庭教育，香港救助兒童會提出三招幫助家長增強與子女的關係，包括聆聽他們的聲音，給予選擇空間，同時透過抗壓遊戲，讓他們放鬆身體，舒緩生活緊張。此外，兒童會將舉辦首屆「救助兒童獎」，以表揚和肯定對香港和世界各地兒童作出貢獻的人士，獎項將於4月1日起接受提名。

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世界兒童日為每年的11月20日，由聯合國於1954年設立，旨在增進全世界兒童的凝聚力，提高兒童意識，改善兒童福利。而波蘭、葡萄牙、俄羅斯等地會將國際兒童節訂在6月1日慶祝，日本與韓國的兒童日則在5月5日。

為讓家長們更了解子女，救助兒童會提供三招親子慶祝兒童節的好方法，包括：

1.聆聽孩子的聲音 給予選擇空間

家長可以了解他們心中所願的慶祝方法，若他們能說出意願，表示認知自己的想法和感受，家長應趁機幫助他們建立自我認同，同時，應給予兒童選擇的空間，在遊戲與生活中，訓練兒童的自主能力。

2.齊玩抗壓小遊戲

家長可考慮在家中進行抗壓小遊戲，包括用豆、米等來製作屬於自己的壓力球，用單手或雙手握住壓力球，然後用力擠壓，再放鬆，調整速度、壓力和時間，直至找到適合及喜歡的方式，以協助子女放鬆身體，舒緩肌肉緊張 。

3.以藝術或運動提升兒童心理健康

家長可以透過藝術或運動的形式，讓兒童「鬆一鬆」，例如寫生、體驗和諧粉彩、流體畫等，也可以與其他家庭來一場足球比賽，不但可以訓練體能，亦能培養兒童的社交技能。

此外，為了表揚對兒童有貢獻的人士和企業，救助兒童會將舉辦首屆「救助兒童獎」，獎項於4月1日起接受提名，詳情可瀏覽香港救助兒童會的網頁。

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責任編輯：王明芳