【虐兒被控】女童疑暈倒家中浴缸　母被控虐兒准10萬元保釋候訊

▲ 4歲女童疑暈倒於浴缸，母被控虐兒准保釋候訊。資料圖片

4歲女童日前被發現疑暈倒於家中浴缸，其38歲母親被控虐兒罪，今(25日)於九龍城法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官將案押後至4月18日再訊，以待警方進一步調查，被告准以10萬元現金保釋，須交出旅遊證件，不得返回案發地點及不得接觸控方證人。

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女被告代號Z.A.L.（38歲），報稱家庭主婦，被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略，控罪指她於2024年3月23日，在黃大仙某單位，身為對4歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的健康損害。

被告今提堂，被告准以10萬元現金保釋外出，須交出旅遊證件，不得離港，不得返回案發地點，不得直接或間接接觸控方證人。

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記者：林育慧