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飲食攻略｜氣溫不穩易致咳嗽難癒　烹飪導師教煲「鮮淮山蓮子百合杏仁豬肺湯」潤肺安神

保健美顏 18:15 2024/03/25

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【咳嗽/湯水/氣溫/感冒/過敏/潤肺/健脾/止咳】近日氣溫回暖兼潮濕，惟天文台表示，今明兩日將有一股偏東氣流影響沿岸地區，氣溫將再次下跌9度。氣溫不穩、忽冷忽熱易誘感冒及過敏，令不少人咳嗽難癒。有見及此，烹飪導師及食療專欄作家芳姐分享一款鮮淮山蓮子百合杏仁豬肺湯，幫助肺虛咳喘、消化不良人士潤肺健脾。

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久咳不癒、心煩失眠者皆適合飲用

轉季加上天氣忽冷忽熱，不少人感染呼吸道疾病或出現過敏咳嗽。芳姐表示，鮮蓮子具有清心、助眠及健腦功效，配合可潤肺止咳、清心安神的百合及杏仁，連同健脾養胃、補肺生津的鮮淮山，再加入豬肺同煮，對於脾虛四肢乏力，容易咳嗽、心煩失眠者甚為有益。

芳姐推薦以下一款「鮮淮山蓮子百合杏仁豬肺湯」，湯水鮮甜美味，老少皆宜，對於肺虛咳喘及消化不良人士都大有裨益。

鮮淮山蓮子百合杏仁豬肺湯

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材料：鮮淮山4兩，鮮蓮子2兩，百合1兩，南北杏5錢，豬肺半個，瘦肉6兩。

做法：

1.鮮淮山去皮，切塊；

2.鮮蓮子去芯，洗淨；

3.百合、杏仁浸洗；

4.豬肺洗淨後切塊，出水；

5.瘦肉出水；

6.全部材料用9碗水煮2小時；

7.煮成4至5碗即成。

文章已獲「芳姐保健湯餸」授權轉載。

 

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