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【23條生效】林定國：挑動仇恨和發表意見有分別　毋須用誇張例子「自己嚇自己」

政治 17:15 2024/03/25

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政司司長林定國強調，挑動仇恨和發表意見有分別。（資料圖片）

《基本法》23條完成立法並生效，律政司司長林定國表示，已有清晰的條文闡述煽動意圖，強調挑動仇恨和發表意見有分別，正如母親責備兒子，是「愛之深、責之切」，並非憎恨兒子，並非不能分辨。

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林定國今日出席電台節目，再為23條立法進行解說。對於收藏煽動刊物會否違法，他指要視乎刊物內容是純粹挑起仇恨，還是只是提出意見和批評，以及持有人是否知道當中的煽動意圖，強調要了解上文下理。林定國認為，大家可用法律常理理解條文，毋須用誇張的例子，「自己嚇自己」。

林定國：媒體報道外國不友善行為能讓社會保持警覺

被問到傳媒引述外國對立法的批評會否觸犯法例，林定國指只要新聞工作者真誠工作，就毋須過慮。

林定國表示，新聞媒體報道部分國家對香港不友善的言行，可讓社會充分了解情況，保持警覺，集思廣益，作出有效應對，因此他也鼓勵新聞工作者公平公正報道外界對香港的看法。

至於會否擔心外國對香港實施新一輪制裁，林定國回應指，如果有外國政客對香港作出不友善的行動，他並不會感到奇怪，政府亦已有應對方案，有足夠的防禦能力，形容今次立法亦已令「工具箱更豐富」。至於具體應對方案，他就指地緣政治很複雜，不宜公開。

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責任編輯：戴朗希

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