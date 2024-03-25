機票年票丨航空公司推銷機票年票飛東京商務艙低至5000 資深空姐拆解魔鬼細節位

▲ 《飛常日誌》劇照

好些航空公司推銷機票年票，以商務艙為例，香港來回直航東京年票，最便宜的航空公司每套不用五千港元，貴一點的約八千多港元，表面價格挺吸引，但魔鬼都在細節。

首先，要留意機票的禁用日期。公眾假期當然無法使用年票，但公眾假期前後兩周也可能是禁用期。在一些特別的時節，例如日本櫻花盛開的日子，當地國家舉行國慶或大型國際展覽及活動等，也有機會列入年票禁用期。

好，避過以上日期，是否便能順利使用年票呢？

眾所周知，即使同一客艙例如商務艙，機票都劃分不同等級，以不同的英文字母代替，所附帶的條件限制亦不同，包括是否可免費更改日期或取消航班等。

酒樓晚市推出「一蚊一隻雞」的優惠，食客能以一元結帳嗎？一套八千多港元的商務艙年票，更改日期要收逾千元的手續費，合理不合理？

一蚊一隻雞不會無限量供應，每晚可能只得十隻八隻，否則任何酒家也會倒閉。

同樣道理，每個航班上的年票座位都是限量提供，買了年票的乘客需要登入航空公司的網站，逐日及逐個航班查找是否仍有年票座位。許多時選擇無幾，年票持有人被迫乘搭一些起飛時間欠佳，或無法完美配合轉機的航班。所以千萬不要以為在非禁用年票的日期，便能隨心所欲地使用年票。

如無法在使用期限內（多數是一年）把所有年票用完，對不起，不設退款。有航空公司規定所購的年票，必須按先後次序使用，例如四月已訂票去日本、八月去英國。如果乘客四月沒使用該套年票，則八月的年票便會作廢。

年票的彈性極小，了解清楚才購買。

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