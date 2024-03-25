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親子好去處｜消防及救護學院4.14開放日　即日起APP登記申請免費入場券

親子好去處 18:04 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

將軍澳百勝角的消防及救護學院將於4月14日開放予公眾參觀。（香港消防處圖片）

【消防開放日/消防及救護學院開放日/親子好去處】消防及救護學院再次舉辦開放日！位於將軍澳百勝角的消防及救護學院，將於4月14日開放予公眾參觀，屆時將有消防及救護車巡遊、滅火及救援示範、投考體驗區和消防工作犬示範等，有興趣的市民或家長可由即日起至本月27日，於香港消防處APP登記申請。

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為響應和支持「全民國家安全教育日」，消防及救護學院將於下月14日舉行開放日，讓市民加深對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的認識。

開放日將會介紹消防處在維護國家安全領域的工作、消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。而消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。 

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當天的參觀時間為上午8時45分至下午4時。市民可在27日前透過消防處APP申請最多4張電子入場券，費用全免。電腦抽籤結果將於4月2日透過經上述APP通知中籤者。

將軍澳百勝角的消防及救護學院將於4月14日開放予公眾參觀。（消防處圖片）

消防及救護學院開放日詳情

日期：4月14日（星期日）
時間：上午8時45分至下午4時
入場券：本月27日前透過消防處APP申請
（3歲或以下嬰幼兒無需入場券）
（12歲以下小童須由成人陪同方可進場）

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責任編輯：王明芳

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