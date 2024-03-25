【欺詐判囚】涉騙佣金120萬洗黑錢275萬　3前保險從業員判囚12至35個月

▲ 3前保險從業員涉串謀欺詐，今於區域法院被判囚。資料圖片

3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理，訛稱4份保單由兼職保險代理辦理，以詐騙公司佣金及獎金約120萬元，並串謀處理犯罪得益約270萬元。其中兩人早前經審訊後，被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成立，另1人早前承認兩項串謀欺詐罪，3人今(25日)於區域法院被判囚12至35個月。

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3名被告於案發時為安盛金融有限公司(下稱安盛)前助理分行經理李宗興（36歲）和鄧惠霖（36歲），江浩智（36歲）為安盛前保險代理人，2人為李的下線。李、鄧同被控3項串謀欺詐罪，李、江則同被控1項串謀欺詐罪及1項串謀洗黑錢罪。李和江經審訊後被裁定罪成。昨分別被判監35及32個月，鄧早前承認兩項串謀欺詐罪，昨被判監12個月。

案發於2015年9月至2017年9月期間，李分別串謀鄧和江，訛稱4份投保申請由江介紹入職的保險代理人處理。安盛因信納投保書資料真確而承保，並簽發該4份保單，向李、江及由江介紹入職的保險代理人，支付佣金及獎金等共約120萬元。

廉署調查後發現，涉案保單的保費均由3名被告繳付，而江介紹入職的保險代理人，從沒有參與銷售有關保單，涉案保單其後因「斷供」而失效。至於該保險代理人雖然沒有銷售任何保單，但於案發期間獲發放的佣金及獎金共逾270萬元，有關款項分別轉至李和江的個人銀行帳戶。

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記者：林育慧

