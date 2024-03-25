  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 18:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【欺詐判囚】涉騙佣金120萬洗黑錢275萬　3前保險從業員判囚12至35個月

社會 17:27 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

3前保險從業員涉串謀欺詐，今於區域法院被判囚。資料圖片

3名前安盛保險代理涉串謀另1名兼職保險代理，訛稱4份保單由兼職保險代理辦理，以詐騙公司佣金及獎金約120萬元，並串謀處理犯罪得益約270萬元。其中兩人早前經審訊後，被裁定串謀欺詐罪及串謀洗黑錢等5罪成立，另1人早前承認兩項串謀欺詐罪，3人今(25日)於區域法院被判囚12至35個月。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

3名被告於案發時為安盛金融有限公司(下稱安盛)前助理分行經理李宗興（36歲）和鄧惠霖（36歲），江浩智（36歲）為安盛前保險代理人，2人為李的下線。李、鄧同被控3項串謀欺詐罪，李、江則同被控1項串謀欺詐罪及1項串謀洗黑錢罪。李和江經審訊後被裁定罪成。昨分別被判監35及32個月，鄧早前承認兩項串謀欺詐罪，昨被判監12個月。

案發於2015年9月至2017年9月期間，李分別串謀鄧和江，訛稱4份投保申請由江介紹入職的保險代理人處理。安盛因信納投保書資料真確而承保，並簽發該4份保單，向李、江及由江介紹入職的保險代理人，支付佣金及獎金等共約120萬元。

廉署調查後發現，涉案保單的保費均由3名被告繳付，而江介紹入職的保險代理人，從沒有參與銷售有關保單，涉案保單其後因「斷供」而失效。至於該保險代理人雖然沒有銷售任何保單，但於案發期間獲發放的佣金及獎金共逾270萬元，有關款項分別轉至李和江的個人銀行帳戶。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：林育慧
 

罪案 保險公司 洗黑錢 安盛 個人銀行 銷售 銀行 欺詐罪

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激