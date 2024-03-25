小一面試｜升小必睇150條小一面試題目　刁鑽處境題考應變能力

▲ 升小必睇，150條小一面試題目考應變能力。

2025/26年度直資及私立小學小一入學申請陸續展開，要考入心儀小學當然要及早準備，小一面試環節尤為重要。家長可先了解直資及私立小學在小一面試時會出的題型及常見題目，幫助孩子自信地應對，突圍而出的機會自然大大提升。

小一面試絕不能打天才波，有充足的準備才能在面試中突顯孩子的優勢。兒童藝術遊戲治療執行師、芯之教室創辦人Sum，在其faceook專頁分享本港熱門直資及私立小學面試內容，整理出小一面試6大題型，並提供150條小一面試參考題目，助家長和孩子做好準備。

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小一面試｜個人問答

1. 小朋友你叫甚麼名字？

2. 你的英文名是甚麼？

3. 今年多少歲？

4. 你住在哪一區？

5. 平時最喜歡的食物是甚麼？

6. 你家中的電話號碼是？

7. 你家中有甚麼人同住？

8. 你有沒有兄兄姊妹？

9. 你爸爸媽媽叫甚麼名字？

10. 你爸爸媽媽的工作是？

11. 你最喜歡的家人是誰？為甚麼？

12. 早上通常是誰叫你起床？

13. 平時誰教你做功課？

14. 家中誰負責幫你簽手冊？

15. 平時誰負責接你上學和放學？

16. 平時放假會和家人和哪裡？

17. 你讀哪一間幼稚園？

18. 平時你是怎樣上學？

19. 你喜歡你的學校嗎？為甚麼？

20. 你最喜歡上哪一課？為甚麼？

小一面試｜中英文認字題

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小一面試｜生活常識題

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小一面試｜數學題

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小一面試｜排序題

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小一面試｜處境問答題

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文章內容獲「芯之教室」授權轉載，「芯之教室」亦推出「升小面試備戰」手機應用程式，有興趣家長可於Google Play或Apple Store下載。

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責任編輯：林愛娜