小一面試2024｜升小必睇150條小一面試常見題目 拆解6類題型刁鑽處境題考應變能力
撰文： 林愛娜
發布時間： 2 小時前
【小學面試題目/升小面試題目/小一面試題目2024/2025】2025/26年度直資及私立小學小一入學申請陸續展開，要考入心儀小學，小一面試環節尤為重要。家長可先了解直資及私立小學在小一面試時會出的題型及常見題目，孩子突圍的機會自然大大提升。
小一面試絕不能打天才波，有充足的準備才能在面試中突顯孩子的優勢。兒童藝術遊戲治療執行師、芯之教室創辦人Sum，在其faceook專頁分享本港熱門直資及私立小學面試內容，整理出小一面試6大題型，並提供150條小一面試參考題目，助家長和孩子做好準備。
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小一面試題目2024｜1. 個人問答題
- 1. 小朋友你叫甚麼名字？
- 2. 你的英文名是甚麼？
- 3. 今年多少歲？
- 4. 你住在哪一區？
- 5. 平時最喜歡的食物是甚麼？
- 6. 你家中的電話號碼是？
- 7. 你家中有甚麼人同住？
- 8. 你有沒有兄兄姊妹？
- 9. 你爸爸媽媽叫甚麼名字？
- 10. 你爸爸媽媽的工作是？
- 11. 你最喜歡的家人是誰？為甚麼？
- 12. 早上通常是誰叫你起床？
- 13. 平時誰教你做功課？
- 14. 家中誰負責幫你簽手冊？
- 15. 平時誰負責接你上學和放學？
- 16. 平時放假會和家人和哪裡？
- 17. 你讀哪一間幼稚園？
- 18. 平時你是怎樣上學？
- 19. 你喜歡你的學校嗎？為甚麼？
- 20. 你最喜歡上哪一課？為甚麼？
小一面試題目2024｜個人問答題模擬答案（絕不建議背答案）：
小一面試題目2024｜2. 中英文認字題
小一面試題目2024｜3. 生活常識題
小一面試題目2024｜4. 數學題
小一面試題目2024｜5. 排序題
小一面試題目2024｜6. 處境問答題
文章內容獲「芯之教室」授權轉載，「芯之教室」亦推出「升小面試備戰」手機應用程式，有興趣家長可於Google Play或Apple Store下載。
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