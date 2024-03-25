許冠傑演唱會丨歌神阿Sam與炎明熹龍婷密鑼緊鼓綵排　阿旦讚Gigi懂人情世故

▲ 許冠傑為演唱會與炎明熹密鑼緊鼓綵排。

距離「歌神」許冠傑3月30日起一連三場「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」還有不足一週。Sam密鑼緊鼓地練習，又與演唱會嘉賓龍婷及炎明熹一同綵排。

其中頭場嘉賓龍婷在與Sam綵排當日，雖表面冷靜，但內心原來十分緊張。她指能夠擔任Sam哥的嘉賓，簡直像發夢一樣，很興奮！因為自己從沒有想過能以此身份，和「歌神」在他的演唱會上與他合唱。

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▲ 許冠傑與龍婷為演唱會綵排。

旦哥指Gigi懂哄長輩

而Sam與炎明熹（Gigi）綵排當日，鄭丹瑞 (旦哥)在「健康‧旦」YouTube頻道上，驚喜直播，直擊綵排現場。二人在綵排《冬暖》一曲時，Sam不時與Gigi認真討論細節，又大讚她唱得十分好。

直播中，Gigi更「賣口乖」指自己比上次與Sam練歌時更加緊張，皆因這次連旦哥本人也在場。聽聞後，旦哥笑指Gigi認真：「大個囡、識講嘢」，很懂得哄長輩開心！

是次「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」的表演嘉賓有3月30日的龍婷，3月31日的炎明熹和4月1日的梁詠琪，以及3晚也會出場表演的香港兒童合唱團。

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