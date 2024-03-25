  • 26°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 20:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許冠傑演唱會丨歌神阿Sam與炎明熹龍婷密鑼緊鼓綵排　阿旦讚Gigi懂人情世故

娛樂 17:47 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

許冠傑為演唱會與炎明熹密鑼緊鼓綵排。

距離「歌神」許冠傑3月30日起一連三場「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」還有不足一週。Sam密鑼緊鼓地練習，又與演唱會嘉賓龍婷及炎明熹一同綵排。

其中頭場嘉賓龍婷在與Sam綵排當日，雖表面冷靜，但內心原來十分緊張。她指能夠擔任Sam哥的嘉賓，簡直像發夢一樣，很興奮！因為自己從沒有想過能以此身份，和「歌神」在他的演唱會上與他合唱。

聲夢一姐丨炎明熹新歌《透光者》MV點擊破百萬　Gigi派咖啡與粉絲共度白色情人節

許冠傑與龍婷為演唱會綵排。

旦哥指Gigi懂哄長輩

而Sam與炎明熹（Gigi）綵排當日，鄭丹瑞 (旦哥)在「健康‧旦」YouTube頻道上，驚喜直播，直擊綵排現場。二人在綵排《冬暖》一曲時，Sam不時與Gigi認真討論細節，又大讚她唱得十分好。

直播中，Gigi更「賣口乖」指自己比上次與Sam練歌時更加緊張，皆因這次連旦哥本人也在場。聽聞後，旦哥笑指Gigi認真：「大個囡、識講嘢」，很懂得哄長輩開心！

是次「許冠傑最緊要好玩演唱會2024」的表演嘉賓有3月30日的龍婷，3月31日的炎明熹和4月1日的梁詠琪，以及3晚也會出場表演的香港兒童合唱團。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

Gi-FORCE演唱會︱炎明熹預告下月演唱會唱心中遺珠　Gigi心裡有數不怕被封「時裝車禍」
12:23 2024/03/05
Gi-FORCE演唱會︱炎明熹預告下月演唱會唱心中遺珠　Gigi心裡有數不怕被封「時裝車禍」
星夢一姐丨炎明熹金髮look夠新鮮感　 Gigi被讚可塑性高似超模【多圖】
14:24 2024/02/08
星夢一姐丨炎明熹金髮look夠新鮮感　 Gigi被讚可塑性高似超模【多圖】
聲夢小花丨炎明熹否認與鄧家杰拍拖　Gigi落閘表明與Kakit沒可能發展
11:21 2024/02/24
聲夢小花丨炎明熹否認與鄧家杰拍拖　Gigi落閘表明與Kakit沒可能發展

你可能感興趣

Gi-FORCE演唱會︱炎明熹預告下月演唱會唱心中遺珠　Gigi心裡有數不怕被封「時裝車禍」
12:23 2024/03/05
Gi-FORCE演唱會︱炎明熹預告下月演唱會唱心中遺珠　Gigi心裡有數不怕被封「時裝車禍」
星夢一姐丨炎明熹金髮look夠新鮮感　 Gigi被讚可塑性高似超模【多圖】
14:24 2024/02/08
星夢一姐丨炎明熹金髮look夠新鮮感　 Gigi被讚可塑性高似超模【多圖】
聲夢小花丨炎明熹否認與鄧家杰拍拖　Gigi落閘表明與Kakit沒可能發展
11:21 2024/02/24
聲夢小花丨炎明熹否認與鄧家杰拍拖　Gigi落閘表明與Kakit沒可能發展
龍婷 炎明熹 鄭丹瑞 許冠傑 歌手 演唱會

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高