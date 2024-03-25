  • 27°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 18:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

提神醒腦丨DSE考生試前喝能量飲品會否發揮更好？ 營養師列舉3大原因不建議

兒童健康 17:40 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

圖片來源： istock

Rita問：「兒子快要考DSE了，考試前喝能量飲品會否幫他發揮更好呢？」

我說：「考試是靜態活動，只要當天吃個豐富均衡的早餐，維持飽肚便足夠了。反之，若早餐沒吃好，只靠能量飲品，當中的單醣（如：Glucose）和雙醣（如：Sucrose）成分會快速提升血糖，在沒有其他食物同吃下，血糖便會迅即下跌，即使有咖啡因提神，也會容易令人感覺飢餓。」

Rita反駁說道：「但電視廣告說，喝一罐便可提神！」

「市面上的能量飲品含高咖啡因（每公升≥150毫克）、高糖（每100毫升9至13毫克）或代糖、通常也含有維他命和電解質，屬於交感神經刺激物。很多研究發現，攝取能量飲品的小童和青少年，與成年後的吸煙、酗酒、吸毒習慣掛鈎。甚至發現，他們的睡眠質量較差、睡眠時間短、學業成績較差，並會發展尋找感官刺激的行為。除以上外，還更易有自殺風險、心理壓力、專注力不足過動症、抑鬱和恐慌行為、敏感、胰島素阻抗、蛀牙、牙齒被侵蝕等。很多國家已禁止向十八歲以下人士發售能量飲品。國際運動營養學會（ISSN）亦不建議二至十二歲孩童接觸能量飲品。」我詳細解釋。

湊得輕鬆啲
濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

Rita再問：「那麼，是否無論任何情況也不宜喝？」

我說：「若是為耐力運動補充能量，則宜飲用。Institute of Medicine和美國國家肌力體能訓練協會（NSCA）建議，若超過九十分鐘的耐力運動，如跑步、三項鐵人、登山，可於每十至二十分鐘補充90至240毫升這些飲品，並選擇每100毫升含6至8克碳水化合物、78至195毫克鉀質和460至690毫克鈉質的運動飲品。需留意，盡量選擇每枝低於一杯咖啡（相約於80毫克咖啡因）的，否則會影響睡眠質素。但這些「提神」運動飲品很多均含糖份濃度高，會阻礙電解質吸收，引起腸胃不適，故需慎選牌子和款式。」

TOPick學生進步獎2024現正接受申請：https://tinyurl.com/progresstpartx

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 黃雅婷 營營樂樂

早餐 DSE 咖啡 專注力不足

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激