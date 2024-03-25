提神醒腦丨DSE考生試前喝能量飲品會否發揮更好？ 營養師列舉3大原因不建議

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Rita問：「兒子快要考DSE了，考試前喝能量飲品會否幫他發揮更好呢？」

我說：「考試是靜態活動，只要當天吃個豐富均衡的早餐，維持飽肚便足夠了。反之，若早餐沒吃好，只靠能量飲品，當中的單醣（如：Glucose）和雙醣（如：Sucrose）成分會快速提升血糖，在沒有其他食物同吃下，血糖便會迅即下跌，即使有咖啡因提神，也會容易令人感覺飢餓。」

Rita反駁說道：「但電視廣告說，喝一罐便可提神！」

「市面上的能量飲品含高咖啡因（每公升≥150毫克）、高糖（每100毫升9至13毫克）或代糖、通常也含有維他命和電解質，屬於交感神經刺激物。很多研究發現，攝取能量飲品的小童和青少年，與成年後的吸煙、酗酒、吸毒習慣掛鈎。甚至發現，他們的睡眠質量較差、睡眠時間短、學業成績較差，並會發展尋找感官刺激的行為。除以上外，還更易有自殺風險、心理壓力、專注力不足過動症、抑鬱和恐慌行為、敏感、胰島素阻抗、蛀牙、牙齒被侵蝕等。很多國家已禁止向十八歲以下人士發售能量飲品。國際運動營養學會（ISSN）亦不建議二至十二歲孩童接觸能量飲品。」我詳細解釋。

Rita再問：「那麼，是否無論任何情況也不宜喝？」

我說：「若是為耐力運動補充能量，則宜飲用。Institute of Medicine和美國國家肌力體能訓練協會（NSCA）建議，若超過九十分鐘的耐力運動，如跑步、三項鐵人、登山，可於每十至二十分鐘補充90至240毫升這些飲品，並選擇每100毫升含6至8克碳水化合物、78至195毫克鉀質和460至690毫克鈉質的運動飲品。需留意，盡量選擇每枝低於一杯咖啡（相約於80毫克咖啡因）的，否則會影響睡眠質素。但這些「提神」運動飲品很多均含糖份濃度高，會阻礙電解質吸收，引起腸胃不適，故需慎選牌子和款式。」

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