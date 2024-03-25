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魚骨鯁喉｜億萬富豪鯁魚骨暴瘦至35公斤　歷6次手術失敗怒轟：把我當實驗品

食用安全 18:21 2024/03/25

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一名華裔商人在加勒比海國家巴巴多斯意外鯁魚骨，結果進行6次手術皆失敗，輾轉回國到上海求醫。

魚骨鯁喉意外偶有聽聞，但早前一名身在加勒比海國家巴巴多斯的華裔商人，就因一次鯁魚骨事件導致進食困難，繼而暴瘦至僅剩35公斤（約77磅），甚至在當地進行6次手術均失敗，最終需要回到上海求醫。

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綜合內地媒體報道，楊先生在巴巴多斯從事煙草生意，一年利潤達2億元人民幣（約港幣2.2億）。當地盛產海鮮，而他亦愛吃魚，不料早前意外吞下一根大小如同「筷子頭」的魚骨，結果導致食道穿孔，肺部也受到感染。由於無法進食，原本體重逾100公斤（約220磅）的楊先生暴瘦至只剩35公斤左右（約77磅）。

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楊先生曾到當地好幾家醫院求醫，然而那些醫院都沒有「胃鏡檢查」的設備，對鯁魚骨束手無策，只能夠進行手術；他先後經歷6次開刀，醫生將其食道切除，用胃作替代，再將胃分離拉至胸腔與剩餘食道進行接駁。禍不單行的是，6次手術均告失敗，楊先生氣憤地表示，

他們在把我當作試驗品一樣！

之後經過多方打聽，楊先生一家人決定返回中國，到上海求醫，並找到食道亞專科主任李志剛醫生。在進行相關檢查後，李志剛評估了楊先生的病情，坦言：

國外的幾次治療，已經毀掉了他本來可以用於重建的正常消化道結構。現在要為他做二次修復，重新連接消化道，讓患者能夠重新吃飯和說話，我們只能採取代食道手術中最復雜的結腸代食道術式。

甚麼是結腸代食道手術？報道指出，這種手術顧名思義就是截取病人的一段結腸來取代食道，不過針對楊先生的情況，手術面臨一定難度。所幸楊先生相對較為年輕，仍有重建的精力，同時亦沒有罹患食道腫瘤。手術3周後，他終於恢復進食功能，也能夠正常發聲。

鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰曾受訪指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

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鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

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責任編輯：羅嘉欣

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