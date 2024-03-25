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【DSE】文憑試數學淺過台灣學測？　補習老師：懷念高考PURE MATHS

社會 17:44 2024/03/25

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（資料圖片）

【DSE／中六數學／M1／M2／Past paper／文憑試／試卷／A Level】

DSE香港中學文憑試下月開考。香港數學補習教師賭Sir，曾經試做台灣學測，跟DSE數學對比難度。賭Sir直言台灣學測難度比DSE M2更高，又稱非常懷念舊制高考的Pure Maths和Applied Maths。

DSE數學淺得多？

賭Sir試做台灣學測後表示，台灣高中數學範圍非常廣，連文科生也要修讀「Vector」、「Matrix」等DSE M2範圍。而即使DSE 數學與M1、M2結合，也只等同台灣文科水平，台灣理科數學則要學更多。

賭Sir續稱，在考試時，台灣不允許考生使用計算機。台灣學測雖然是選擇題，但有時答案可能多於一個，故DSE單選題技巧亦用不着，其刁鑽程度也超越香港DSE的長問答。

他又形容，台灣是真正測試學生的數學思維，香港DSE數學則是考閱讀理解，而非考數學。賭Sir又直言，

好懷念香港舊制高考嘅Pure Maths同Applied Maths。

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記者：黃穎津

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