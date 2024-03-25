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孕期飲食丨懷孕太太超愛食壽司丈夫求助 營養師列舉4種壽司無論生熟孕婦不宜進食

新手爸媽 17:46 2024/03/25

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孕婦不宜進食生冷壽司。（相片來源： istock）

Ricky興奮地說：「終於過了三個月，可跟你分享了，我太太有了BB，遲些來找你安排懷孕餐單！」

我連聲祝賀：「恭喜你們家有喜！」Ricky說：「我們每逢周末都愛吃壽司作為brunch，非要吃逾二十多碟才肯離座罷休！孕婦不宜吃生冷食物，現在我不帶她去吃壽司了！」

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我說：「除了生冷食物會有很高食物中毒風險外，例如李斯特菌、大腸桿菌等，其實壽司中的魚類也有些會特別高水銀（甲基汞），例如劍魚、藍鰭吞拿魚、金目鯛、白吞拿魚（Albacore）等，無論是生或熟的這些魚類，在備孕或懷孕後，都應該避免進食，可避免嬰兒日後出現腦部損害。」

Ricky用心地逐點記下，我繼續說道：「另外，體形愈大的魚，屬於生物鏈上比較高層的魚類，體內容易積聚較高水銀，因此，當你選購三文魚、烏頭魚、黃花魚、大眼雞、鯖魚、沙甸魚、䱽魚等，宜選擇體形較小的來烹調。同時，要謹記盡量進食不同類型的魚類和其他蛋白質類食物，即使其中一種來源出現問題，也可以減少出事的風險。」

Ricky問道：「原來，食物上也要分散投資！她超愛壽司，萬一她壽司癮發作怎辦？」

我笑說：「可以做熟壽司給她，例如自製甜蛋、罐頭水浸吞拿魚軍艦壽司（成分表上寫着 Skipjack，而不是Albacore的）、熟蟹柳、腐皮、熟蝦、牛油果片，味道很像三文魚刺身呢！最重要是洗淨雙手，煲熟了飯後拌入壽司醋和糖後，立刻放入已消毒洗淨的密封容器，放置入冰箱內冷卻後，再在清潔的碟和砧板上把壽司組合。」

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撰文 : 黃雅婷 營營樂樂

新手爸媽 營養師 大腸桿菌 食物中毒 李斯特菌

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