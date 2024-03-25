瑪嘉烈與大衛丨廖子妤狽重戲份任劇集女主角　Fish興奮又緊張：幾大壓力

▲ 廖子妤主演ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》。

一向兼拍電影和電視劇的廖子妤（Fish），在 ViuTV新劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》狽重戲份任女主角。對於電影及電視兩者拍攝感受有何分別，Fish表示：「因為今次較多戲份，對演員嚟講，帶領角色嘅過程同故事會完整咗，同角色相處嘅時間比較充足，拍電視劇會趕啲，唔可以take咁多次，要背熟啲對白先得。」

同時，Fish更坦言自己既興奮又緊張：「《瑪嘉烈與大衛》系列深受大家喜愛，自己都係前幾輯嘅觀眾，真係估唔到我可以做『瑪嘉烈』呢個角色，我個角色就係劇名，對我嚟講都幾大壓力。」

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獨自來港追夢

其實Fish可說現時香港影壇人氣女演員之一，而一切開始由她在2012年勇敢地一個人由馬來西亞來港追夢開始！出生於馬來西亞的Fish在當地曾修讀廣播電視電影傳播學系文憑。在馬來西亞學生時期她就開始當兼職模特兒及特約演員。畢業後從事模特兒、剪接、助導、副導、特約演員等與電影有關的各類工作。

到2012年赴香港發展，任職模特兒和演員，在2013年參演由泰迪羅賓監製的電影《末日派對》，已憑出色演技獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員。

之後，又憑《骨妹》獲第36屆香港電影金像獎最佳女配角的提名，演技受肯定，成為備受觸目的新生代演員。

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此外，當時初登大銀幕的Fish，分別在《末日派對》、《同班同學 》均有全裸演出，不過作為專業演員的她不介意為藝術犧牲，十分有演員道德，不過她也曾坦言內心有不少掙扎：「想到已爲演員夢來到香港，便放手一搏完成了拍攝，這是一個很好的回憶，對自己做過這麼一個決定感到驕傲。」

在2020年，她接拍ViuTV電視劇《地產仔》，她以短髮造型演出有型地產經紀魚哥，獲觀眾好評，之後在2022年分別以《梅艷芳》及《智齒》雙料入圍第40屆香港電影金像獎最佳女配角，最後憑《梅艷芳》中的「梅愛芳」獲香港電影金像獎最佳女配角獎。在今年，又再以《毒舌大狀》提名金像獎最佳女配角獎，實力不容置疑。

▲ 《毒舌大狀》

朋友互相扶持

當日，Fish在金像獎台上感激過去10年在港認識了許多知心好友，在眾多曾向她伸出援手的人中數窩心之最。

Fish曾接受TOPick專訪曾稱，有次在自己驚恐症發作時，好姊妹余香凝馬上前來送暖：「當下我覺得自己快要死了，不知怎地我打電話給余香凝一直哭一直哭，她說馬上跑來，雖然她來到我家門前已經過了那個心跳很快、覺得自己將會死去的痛苦時間。但在我覺得自己生命有危險的關頭她突然出現，沒做甚麼只是過來抱一抱我，就覺得她有如天使一樣。」

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跟Fish住得很近的好友談善言，也試過在她有需要時衝到她的家門：「但那次我沒開門給她，我怕麻煩到她，但其實不開門她又會很擔心。」

Fish續指：「真的很感謝，除她們還有很多香港的朋友，但因為我會把自己的心門關上，不想讓別人擔心，知道如果我願意張開手去求助，會有很多人願意幫忙，大家都好願意去了解我這個人、願意跟我去相處，大家大不了可以不管我、覺得我好麻煩，但大家都願意嘗試去了解我為甚麼會這樣、願意以我的方法去跟我相處，我真的好感動。」

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