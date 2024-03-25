【索償勝訴】女院友疑遭性侵母代索償　院舍及前院長張健華須賠償共119萬

▲ 康橋之家及前院長張健華須向事主賠償共119萬元。資料圖片

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵犯智障女院友被控，因女事主未能出庭作供，張最終獲撤控。女事主母親早前入稟區域法院向張等索償逾134萬，法官今（25日）頒下判詞，裁定事主獲賠償119.4萬元，張需負責當中70%款項，即約83.3萬元。

原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。

原告方開案陳詞指，本案爭議在於張有否性侵事主，事件中亦有院友拍攝到事主被張召入辦公室，雖然未有拍到性侵過程，但該院友亦看見張曾脫褲。此外，亦有文件顯示警方事後在張的辦公室檢取帶有張的精液及事主體液的紙巾。

張一方的開案陳詞指，性侵事件未有發生，又指事主患有妄想症及創傷後遺症，認為應傳召專家解釋發病的先後；其餘答辯人的開案陳詞則指，院長僅有負責行政工作，並非照顧院友，故當中並未有信託責任。

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記者：梁錦麟

