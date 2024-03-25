【索償勝訴】女院友疑遭性侵索償獲判119萬　官指前院長張健華須承擔7成賠償

▲ 康橋之家及前院長張健華須向事主賠償共119萬元。資料圖片

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵犯智障女院友被控，因女事主未能出庭作供，張最終獲撤控。女事主母親早前入稟區域法院向張等索償逾134萬，法官今（25日）頒下判詞，指張並非誠實可靠證人，認為張於事發時曾性侵事主，事主亦因而患上創傷後壓力症（PTSD），裁定康橋一方及張需向事主賠償事主119.4萬元，張需負責當中70%賠償額，即約83.3萬元。

原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。原告在審訊期間已與智友一方達成和解，現時只需處理原告向張及康橋一方的索償。

法官於書面判詞指，根據相關片段顯示，事發時張曾將事主帶入辦公室內，並把磨砂玻璃門關上約3分鐘，未能清楚顯示當中所發生的事，但仍能顯示房內人士的動作。

法官指，由院友拍攝影片可見，張身處磨砂門附近，原告則身處張的前方，兩人相當接近，張的動作看似是向前擁抱，隨後亦有擺弄褲子的動作。

法官裁定，張並非誠實可靠證人，即使如張所指，原告與張只是在辦公室對話，張亦毋須關上門。法官認為，張於事發時曾性侵事主，儘管細節並不準確，但法官認為張曾以其下體觸碰事主的下體，事主亦因而患上創傷後壓力症後群（PTSD）。

法官指，院舍於辦公室內未有裝設閉路電視等，均增加事主被性侵的風險，裁定康橋一方違反對事主的照顧責任。法官認為張需就事件負上較大責任，裁定張及康橋一方需向事主賠償共119.4萬元，當中張需負責當中70%賠償額，即約83.3萬元。

法官裁定事主獲償金額：

*因答辯人疏忽而承受的身心痛苦及生活損失：85萬元

*加重損害賠償：8萬元

*審訊前後收入損失：15.3萬元

*審訊前後開支：1.07萬元

*社會性損失：10萬元

原告早前於開案陳詞指，本案爭議在於張有否性侵事主，事件中有院友拍攝到事主被張召入辦公室，雖然未有拍攝到疑被性侵過程，但該院友看見張曾脫褲。此外，亦有文件顯示，警方事後在張的辦公室檢取帶有張及事主體液的紙巾。

張沒有代表律師，他早前於開案陳詞指，性侵事件未有發生，指事主患有妄想症及創傷後遺症；其餘答辯人的開案陳詞則指，院長僅負責行政工作，並非照顧院友。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟

