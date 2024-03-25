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CHILL CLUB2024丨公布入圍名單歌曲獎繼續以音樂風格劃分　今屆新加入跳唱歌曲類別

娛樂 18:31 2024/03/25

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

出席《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》的一眾歌日大合照。

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》將於5月12日（星期日）假亞洲國際博覽館Arena舉行。頒獎禮繼續以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。

在今日（3月25日），ViuTV於商場舉行盛大記者會，率先公布本年度頒獎禮詳情及各大獎項的入圍名單，不少歌手現身支持，吸引了大批觀眾圍觀，當中亦有粉絲為偶像打氣造勢，場面十分墟冚。

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以音樂風格劃分獎項

記者會出席歌手包括（排名不分先後）：Gin Lee李幸倪、泳兒、鄧小巧、陳健安、馮允謙、G.Racie王君馨、JACE陳凱詠、許廷鏗、周國賢、Jeffrey Ngai魏浚笙、Yan Ting周殷廷、Cloud雲浩影、ANSONBEAN、吳林峰、SoulJase、陳慧敏、Nancy Kwai歸綽嶢、sica、Andy黎展峯、Aiden洪助昇、Dark黃明德、區子琳、力臻、Lewsz、麗英、CATRINA梁式昕、GooChan、榛綦、雨橋、Tik鄧禮迪、彭晉MikeP.、何潔瀅Kyra、暐翹、Helen So蘇凱倫、趙展彤VAL、HOPUI何佩、何家銘、THAIMAY楊雅文、N9、per se、雷同二友、逆流、Foolya虎牙、子飛魚、EOS、Pandora、Yusobeit、Maniac、FINALLY、乙女新夢、Charming Way、SPIRAL、The Hertz、Beanies、Nowhere Boys、ToNick、P1X3L、COLLAR、ERROR及MIRROR。

《CHILL CLUB推介榜 年度推介23/24》共設立20個項目的獎項，包括8項歌曲獎、8項個人獎、4項幕後獎。

歌曲獎沿用去年的頒獎形式，以歌曲的音樂風格劃分獎項，設立「CHILL CLUB年度流行歌曲獎」、「CHILL CLUB年度搖滾歌曲獎」、「CHILL CLUB年度節奏藍調歌曲獎」及「CHILL CLUB年度跳唱歌曲獎」。

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  • 「CHILL CLUB年度唱作歌手」合照 「CHILL CLUB年度新人組合」合照
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    公布評審團陣容

    另外，本年度又新增設4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」，同樣以上述4種音樂風格劃分，由一個本地及海外專業音樂人組成的國際專業評審團投票選出。

    評審團陣容鼎盛，包括：香港音樂人向雪懷、伍樂城、Joey Tang、黃丹儀、黃志淙，以及海外音樂人Alawn、朱敬然、Alex Psaroudakis、Alexander 23、高瀨統也、Griff。
     
    除4項「CHILL CLUB評審團表揚獎」及4項幕後獎外，所有獎項均由全港市民以一人一票形式從入圍名單中投票選出，最高票數的單位將獲得相關獎項。

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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