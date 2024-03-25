【北上消費】八達通全國通覆蓋內地336個城市　港元增值自動兌人民幣付款

八達通今日(25日)公布，明日(26日)起推出名為「八達通—全國通卡」，港人憑卡可在香港及內地共336個城市，乘搭具「交通聯合」標誌的公共交通工具。而全國通的使用方式與普通八達通無異，只需以港元增值，但在內地「嘟卡」即自動兌換成人民幣付款，以即日匯率換算。

市民可透過購買「八達通 - 全國通卡」首創版參與先導體驗計劃，首創版明日於全線Circle K便利店及指定港鐵客務中心發售，售價為港幣88元。「八達通 - 全國通卡」可於內地具「交通聯合」標誌的公共交通上使用，但不包括零售支付。車費金額將以港幣結算，會按該卡的人民幣兌換港幣匯率，從港幣儲值額中扣款。每次增值時，系統會按當日最新匯率自動更新卡內的匯率紀錄，客戶亦可透過八達通App更新匯率；而匯率計算的有效期最多為90日。

人民幣一卡通持卡人在香港可透過此卡以人民幣支付港珠澳大橋穿梭巴士(香港口岸往珠海澳門方向)車費，車費金額將以人民幣結算，按車票收費系統的港幣兌換人民幣匯率，從人民幣儲值額中扣款支付。客戶可以透過八達通網站向此先導計劃反饋意見，以幫助優化互聯互通服務。



「八達通 - 全國通卡」首創版為銷售版八達通卡，毋須按金，儲值限額為港幣3,000元。客戶可透過八達通App、自動增值服務、公共交通設施、零售商戶等現金增值點，以及深圳市深銀聯易辦事自助繳費終端機，為該卡進行港幣增值。該卡在香港的應用則與一般八達通卡並無分別，可用於交通、購物、餐飲等日常消費，適用於全港逾18萬個八達通付款點。

為使客戶可以最全面、最方便地享用這項嶄新服務，八達通建議客戶使用八達通App配合「八達通 - 全國通卡」。客戶透過簡單步驟，即可將該卡登記於八達通App，除方便隨時隨地進行增值外，更可隨時查閱該卡的餘額、現時的匯率、過往10次匯率紀錄，以及交易紀錄。在內地的相關支付紀錄亦會列為「交通聯合」消費，方便客戶查閱。

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