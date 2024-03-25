《中年好聲音2登峯之戰》創開播以來最高26.6點紀錄　觀眾173萬破首季成績

▲ 《中年好聲音2登峯之戰》

翡翠台上周（18日至24日）收視出爐，據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（3月24日）舉行的《中年好聲音2登峯之戰》收視創開播以來跨平台直播收視最高26.6點（173萬觀眾）紀錄，較首季《中年好聲音》的《登峯之戰》取得的26.4點為高。

至於翡翠台周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.1點（144萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.9點（129萬觀眾）。

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▲ 《再見‧枕邊人》

《中年好聲音2登峯之戰》創佳績

馬德鐘、張曦雯、黃智雯主演《再見‧枕邊人》最高收視19.5點（127萬觀眾）；陳自瑤、羅子溢等主演《婚後事》上周大結局，最高收視19.1點（124萬觀眾）；林子善、江美儀主持的綜藝節目《一個好人》最高收視14.3點（93萬觀眾）；清談節目《Mayanne小喇叭》最高收視15.2點（99萬觀眾）。

周六晚《中年好聲音2決戰前夕》最高收視16.6點（108萬觀眾），周日晚歌唱真人騷最終戰《中年好聲音2登峯之戰》最高收視26.6點（173萬觀眾）創出佳績，同時高踞上周收視榜首位置。

▲ 《Mayanne小喇叭》

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