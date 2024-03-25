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【慢病計劃】2.8萬人已參加慢病計劃　部分家庭醫生即日起可供直接登記

社會 19:27 2024/03/25

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政府去年年底推出慢性疾病共同管理計劃。(資料圖片)

醫務衞生局表示，即日起部分參與慢病計劃的家庭醫生，可以直接於診所進行登記、並作篩查。

市民在醫衞局「慢病共治計劃」的專題網站搜查參與的家庭醫生名單時，若家庭醫生名字旁註有「可於診所登記參與慢病共治先導計劃」，他們便可直接聯絡家庭醫生的診所登記參加計劃，並與該家庭醫生進行配對。家庭醫生會同時為他們登記成為地區康健中心會員，並為參加者診症，安排他們接受化驗以及解釋診斷結果。

現時逾510名參與計劃的家庭醫生（超過660個服務點）中，暫時有96名家庭醫生可為市民直接在診所（126個服務點）做配對。合資格人士如欲配對其他家庭醫生，則可到地區康健中心／站進行配對和登記參加計劃。 

「慢病共治計劃」自推出以來，反應良好。截至三月二十一日，各地區康健中心已合共協助超過27 800名市民登記參加，當中逾半參加者已獲家庭醫生安排完成篩查。而在已完成篩查的參加者中，超過5 100人（相當於約36%已完成篩查的參加者）被診斷為血糖偏高或患有糖尿病／高血壓並獲參與計劃的家庭醫生跟進治療。

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責任編輯：陳展棋 
 
　　

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