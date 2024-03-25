  • 26°C
香港時間 : 2024325日 (週一) 20:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2024】 8成受訪DSE考生感壓力大　6成半睡覺減壓僅半成尋求社工協助

社會 19:27 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

優才資源中心有限公司市場助理黎倩桐、優才資源中心有限公司總監陳偉權。（王韻青攝）

DSE中學文憑試筆試下周開考，優才資源中心於去年11月至今年1月期間，訪問3,130位來自41間學校的應屆考生，發現84.2%受訪考生感到壓力大，其中認為壓力「非常大」的考生由2020的20.6%升至28.6%，創5年新高。

點擊圖片放大
+2

調查發現，84.2%受訪考生感到壓力大，其中26.7%受訪考生認為壓力程度「大」，「較大」則有有28.9%。選擇壓力程度非常大的考生持續上升，由2020的20.6%升至28.6%，創5年新高。「非常大壓力」的考生中，有16%完全不能承受現有壓力，自2021年呈上升趨勢，由13%升至16%。

處理壓力方面，65.7%考生會選擇睡覺，63.9% 考生選擇聽音樂，42.1%考生則會打遊戲機，只有5.4%的受訪者會尋求社工協助。對處理壓力「沒有概念」的考生佔約11%，但完全不能承受非常大壓力的考生有45.1%表示對處理壓力「沒有概念」，相差近4倍。

壓力原因方面，75.4%考生認為壓力源自考試成績，個人期望有63.1%、個人前途則有63%，而家人期望只有43.3%，可見考生給自己的壓力相對大。

優才資源中心有限公司總監陳偉權指，疫情後，考生需花時間適應復常後的校園生活、同時準備考試，令壓力大增。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳穎嵛

相關文章

【工資】僱員最新工資中位數貼近2萬元　餐飲、物管升幅達5%
今日 17:27
【工資】僱員最新工資中位數貼近2萬元　餐飲、物管升幅達5%
【交通意外】西環的士及私家車相撞　初步5人受傷
今日 19:23
【交通意外】西環的士及私家車相撞　初步5人受傷
【DSE】文憑試數學淺過台灣學測？　補習老師：懷念高考PURE MATHS
今日 17:44
【DSE】文憑試數學淺過台灣學測？　補習老師：懷念高考PURE MATHS

你可能感興趣

【工資】僱員最新工資中位數貼近2萬元　餐飲、物管升幅達5%
今日 17:27
【工資】僱員最新工資中位數貼近2萬元　餐飲、物管升幅達5%
【交通意外】西環的士及私家車相撞　初步5人受傷
今日 19:23
【交通意外】西環的士及私家車相撞　初步5人受傷
【DSE】文憑試數學淺過台灣學測？　補習老師：懷念高考PURE MATHS
今日 17:44
【DSE】文憑試數學淺過台灣學測？　補習老師：懷念高考PURE MATHS
社工 小學 幼稚園 畢業 疫情 壓力 DSE 學校 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高