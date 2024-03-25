【DSE2024】 8成受訪DSE考生感壓力大　6成半睡覺減壓僅半成尋求社工協助

▲ 優才資源中心有限公司市場助理黎倩桐、優才資源中心有限公司總監陳偉權。（王韻青攝）

DSE中學文憑試筆試下周開考，優才資源中心於去年11月至今年1月期間，訪問3,130位來自41間學校的應屆考生，發現84.2%受訪考生感到壓力大，其中認為壓力「非常大」的考生由2020的20.6%升至28.6%，創5年新高。

▼ 點擊圖片放大 +2

調查發現，84.2%受訪考生感到壓力大，其中26.7%受訪考生認為壓力程度「大」，「較大」則有有28.9%。選擇壓力程度非常大的考生持續上升，由2020的20.6%升至28.6%，創5年新高。「非常大壓力」的考生中，有16%完全不能承受現有壓力，自2021年呈上升趨勢，由13%升至16%。

處理壓力方面，65.7%考生會選擇睡覺，63.9% 考生選擇聽音樂，42.1%考生則會打遊戲機，只有5.4%的受訪者會尋求社工協助。對處理壓力「沒有概念」的考生佔約11%，但完全不能承受非常大壓力的考生有45.1%表示對處理壓力「沒有概念」，相差近4倍。

壓力原因方面，75.4%考生認為壓力源自考試成績，個人期望有63.1%、個人前途則有63%，而家人期望只有43.3%，可見考生給自己的壓力相對大。

優才資源中心有限公司總監陳偉權指，疫情後，考生需花時間適應復常後的校園生活、同時準備考試，令壓力大增。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：吳穎嵛