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馮德倫出席Web3論壇　與阿里巴巴集團主席蔡崇信合作

娛樂 19:51 2024/03/25

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馮德倫獲ComplexCon Hong Kong邀請，出席Web3論壇。

馮德倫（Stephen）近年多留港開工，完成多個電影項目，而向來前衛的Stephen在昨天（3月24日）獲ComplexCon Hong Kong邀請，出席於亞博舉行的Web3論壇，分享對第三代互聯網的看法。

他說：「我不嬲對呢個科技尤其係區塊鏈、Web3部份非常有興趣，好開心可以參與，今次嘅經歷係好愉快，香港嘅ComplexCon做得非常不錯，希望來年會繼續做。」

【陳慧琳演唱會】馮德倫考慮一個月始答應當嘉賓　Kelly預告明年年底香港開個唱【有片】

馮德倫與阿里巴巴集團主席蔡崇信（左）合照。

與蔡崇信會面

今天，Stephen亦在IG post了一張與阿里巴巴集團主席蔡崇信的合照，宣佈參與紀錄片的拍攝項目，他寫道：「Pleasure to executive produce with Mr. Joe Tsai through his media investment firm 127 Wall on upcoming documentary "Breaking Boundaries." This film looks at Californian teenager Nastasya's experiences as the only black girl in Rhythmic Gymnastics for Team USA, as well as her relationship with her mother in the stressful lead up to Tokyo Olympics qualification.（很高興和蔡崇信先生透過他的媒體投資公司127 Wall監製這部快要完成的紀錄片。這部片是講述加州青少年納斯塔西婭·格羅洛娃（Nastasya Generalova）由她單身的母親撫養長大。娜斯塔西婭作為美國藝術體操隊唯一黑人女孩的經歷，以及她在東京奧運資格賽前在緊張氣氛中與母親的關係。）」

提到如何撮合跟蔡主席的合作？Stephen說：「當初遇到呢個項目，我覺得題材好有意義，同時知道蔡生公司有呢個project，佢哋都喜歡正面嘅社會議題、國際化嘅，所以就速成今次合作。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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