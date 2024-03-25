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再見·枕邊人劇透丨第22集劇情預告　萬森料不到自己成晴天筆下男主角

娛樂 22:47 2024/03/25

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《再見·枕邊人》

TVB劇《再見·枕邊人》由馬德鐘、黃智雯、張曦雯、羅天宇、徐榮、鄭俊弘、尹詩沛等演出，第21集劇情講到有神秘男子襲擊晴天，晴天逃脫時被車撞倒，在醫院甦醒後竟自稱記得一切……

第22集（26/3）

晴天被車撞倒受傷入院，晨曦的丈夫阮兆民邀請晴天到其家暫住，萬森早已利誘兆民，讓他監視晴天。

兆民更替萬森偷取了晴天的USB手指，發現晴天得悉小敏與凌氏父子似有交集。

晨曦做和事老，拉攏晴天和長勝，可晴天並不領情，更當眾摑了長勝一巴！

頌恆知道振聲未能解決7年前的麻煩，振聲害怕頌恆知道秘密後的反應，便找善美商議。

晴天終於宵完成新聞稿，並向萬森匯報，萬森萬料不到自己會成為晴天筆下的男主角，老鬼更因此與萬森兄弟決裂……

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撰文 : TOPick柴犬出動

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