【新冠疫苗】6個月大或以上人士　周三起可接種XBB新冠疫苗作初始劑次

▲ 6個月大未接種首三針疫苗人士，周三起可接種XBB疫苗。(資料圖片)

政府今日（25日）表示，由3月27日開始，所有六個月大或以上從未接種新冠疫苗或未完成接種初始劑次的人士，可接種XBB疫苗作為初始劑次，代替原始病毒株疫苗和二價疫苗。



根據衞生署衞生防護中心聯合科學委員會早前的建議，高風險優先組別人士無論以往曾接種多少劑數的新冠疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染2019冠狀病毒病（以較後者為準）至少六個月後接種額外一針的加強劑以加強保護。高風險優先組別人士現時可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次和加強劑。



高風險優先組別人士包括年屆50歲或以上包括居於院舍的人士、18至49歲有長期病患的成年人、六個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員。



聯合科學委員會早前建議擴展XBB疫苗的使用，以作為非高風險優先組別人士的初始劑次。非高風險優先組別人士只須接種初始劑次，而無須接種加強劑。所有六個月大或以上從未接種新冠疫苗或未完成接種初始劑次的人士，可選擇接種XBB疫苗作為初始劑次。

政府最近亦額外採購約1.4萬劑XBB疫苗幼兒配方及兒童配方（即9 600劑Comirnaty Omicron XBB.1.5幼兒配方及4 800劑兒童配方）。有關疫苗已運抵本港，政府會在三月二十七日起安排接種初始劑次或加強劑。政府會繼續留意XBB疫苗的需求，確保有足夠的疫苗供應市民接種。

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責任編輯：陳展棋