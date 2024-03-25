【中環新地標】恒地中環新海濱3號　化身全港最長逾200米藝術長廊

▲ 李徐子淇和有份參與興建中環新海濱3號項目的工友顧漢群（群哥） 於藝術長廊拍照留念。(恒地圖片)

最近中環及金鐘一帶有不少藝術盛事正在舉行，比鄰香港摩天輪、恒基地產旗下的中環新海濱3號，正如火如荼施工，將會是中環未來一個全新地標，設有超過30萬平方呎的都市公園空間，連接中環和海濱長廊，廣闊的廣場會和林蔭大道，將可舉辦各類型藝術文化活動及表演。而恒基地產3月起，正舉行Henderson Arts @ Central 藝術活動，邀請2位本地青年藝術家在橫跨中環新海濱3號項目的戶外圍板，化身為全港最長、約220米的巨型藝術長廊，畫上色彩繽紛的香港地標，展出至今年底。

這個藝術長廊來自恒地主席李家誠的太太、李徐子淇的構思。她說，小時候曾經參加一個特色繪畫班，特別在於不是畫在A4紙或畫板上，而是畫在一幅牆上，「當時是我第一次嘗試接觸這麼大的創作空間，依照我所想盡情發揮。」她說，這次體驗讓她意識到原來創作不應該受到任何局限，至今仍記憶猶新。

她說，香港空間所限，日常較少機會有一個大型平台讓藝術家創作巨型畫作；而中環新海濱3號項目是恒地及中環未來一個新地標，所以她希望善用其大型戶外圍板，化身為全長220米大型公共藝術長廊「Realising Central Cityscapes」，並邀請2位本地年輕藝術家，包括城市畫家趙綺婷及藝術家林雅儀合作，透過她們的繪畫創作，展示香港不同建築地標。

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李徐子淇透露，去年在一個在畫展認識了城市畫家趙綺婷（Elaine），她擅於利用色彩和筆觸，透過畫作展現香港各地充滿懷舊氣息的特色街道和角落；今次藝術長廊，趙綺婷將中環各個特色建築和風景在圍板重新展現。至於另一藝術家林雅儀（Zoie）的創作，靈感來自「無限伸延」，作品由左邊的中環新海濱3號項目開始，一直往後至中環不同的特色地標，寓意中環新海濱3號項目和恒基地產持續長遠發展。

恒地亦將在4月8日5月期間，聯乘咖啡品 nodi ifc分店，將「Realising Central Cityscapes」的藝術畫作印製在咖啡杯套上。每售出一杯咖啡，恒地將捐款予「香港救助兒童會」。恒地亦在4月夥拍2位藝術家，為「香港救助兒童會」及「油尖旺青年社」舉辦兒童藝術工作坊，啟發兒童的創意思維。

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責任編輯：吳雋妍