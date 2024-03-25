【司法機構】前澳洲聯邦法院首席大法官歐頌律　獲推薦出任終院海外非常任法官

▲ 特首李家超已接納司法人員推薦委員會的推薦，推薦前澳洲聯邦法院首席大法官歐頌律為終審法院非常任法官。（資料圖片）

政府公布，特首李家超已接納司法人員推薦委員會的推薦，推薦前澳洲聯邦法院首席大法官歐頌律為終審法院非常任法官，並會在徵得立法會同意後，根據《基本法》第八十八條作出任命。

歐頌律獲任命為香港終審法院法官後，其他普通法適用地區非常任法官數目會由目前的9名增加至10名。李家超表示：

歐頌律獲任命後，終審法院其他普通法適用地區非常任法官的名單將包括10位來自英國、澳洲及加拿大的傑出法官。這些具聲望的海外法官加入終審法院作為非常任法官，彰顯《基本法》保障香港特區司法機構依法行使獨立審判權，並有助維持外界對香港特區司法制度的高度信心，亦讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。我相信這些傑出且具豐富司法經驗的海外法官將繼續是香港特區司法制度的獨特優勢。

70歲的歐頌律現時是新加坡國際商業法庭國際法官，去年4月退任澳洲聯邦法院首席大法官。

根據《香港終審法院條例》（第484章），現設有一份非常任香港法官名單及一份其他普通法適用地區法官名單。目前，共有四名非常任香港法官及九名非常任普通法法官。非常任法官的人數上限為三十名。在聆訊及裁決上訴案件時，終審法院審判庭由五名法官組成，即終審法院首席法官、三名常任法官及一名非常任香港法官或一名非常任普通法法官。

《基本法》第九十條規定，終審法院法官的任命，須由行政長官徵得立法會的同意而作出。政府將會就有關的任命徵求立法會同意。

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責任編輯：區綽彥