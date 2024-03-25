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英國邊忽好丨唐詩詠過HOY TV主持節目　到諾丁山書店打卡訪全英最大騎術學校

娛樂 22:29 2024/03/25

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唐詩詠主持《英國邊忽好》。

唐詩詠（Natalie）約滿TVB離巢後做自由人，而她離開大台後第一個參與電視節目，就是跳到HOY TV拍《英國邊忽好》。

而唐詩詠也是因為拍此節目才首次到訪英國，在第1集《英國邊忽好》，到訪她期待已久的《摘星奇緣》（Notting Hill）電影取景地諾丁山書店打卡，唐詩詠更專誠穿上黑色皮衣，十足茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）在電影中所演Anna Scott的造型。

唐詩詠模仿茱莉亞羅拔絲在《摘星奇緣》的造型。

下一站，唐詩詠的英國朋友Kean就帶她去酒吧，同其他球迷傾計，了解當地足球文化。在席的英國人紛紛表示係受父親薰陶而支持一隊波，而且都會從一而終，永不轉隊，更希望兒女都支持同一球隊，代代相傳。

當日上演哈德斯菲爾德對曼城的球賽，Kean本來打算帶老友唐詩詠入場一齊睇，不過就擺烏龍，原來球票已經賣晒，結果只有Kean成功以季票入場，而唐詩詠就只能在球場外，聽住球迷歡迎聲食風乾等。慘被掉低的唐詩詠就笑指「我終於體驗文化衝擊啦,，佢居然為咗球隊，掉低我呢個朋友！」

唐詩詠被朋友掉低不要緊，後製key返上去當去了。

騎真馬一Take Pass

今次英國行重頭戲之一係學騎馬，唐詩詠去到紐馬基特一間全英國最大的騎術學校，先跟教練試騎模擬騎馬機器。機器搖擺得愈來愈快，嚇到唐詩詠連聲尖叫。

其實以住拍劇時她曾學過騎馬，但今次學的是騎術訓練，有所不同。

試騎模擬騎馬機器時，唐詩詠嚇到尖叫。

教練隨後為唐詩詠挑選了馬場內最溫馴的退役賽馬「軍人之星」，唐詩詠先同馬傾傾計培養感情，到騎上真馬時反而比騎模擬器更自在。

她很快就駕馭到馬匹，更成功控制牠加速、轉彎，唐詩詠興奮表示：「好有成功感！」

唐詩詠與隻馬培養感情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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