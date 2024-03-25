  • 25°C
香港時間 : 2024326日 (週二) 00:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國民教育】教育局向全港中小學發放30萬元津貼　推廣中華文化體驗活動

社會 22:48 2024/03/25

分享：

分享：

熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

教育局將向本月向全港公營及直資學校發放30萬元「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」。（資料圖片）

教育局將向本月向全港公營及直資學校發放30萬元「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」，協助學校配合課程，進一步加強中華文化的學習。學校可於2026/27學年或之前運用津貼，舉辦中華文化活動及計劃。

教育局今日（25日）向學校發通函，指中華傳統文化優秀而豐厚，是維繫國家、民族團結的重要根基，局方持續發展學與教資源、舉辦學生活動和內地交流等，以營造校園文化氛圍，加強學生國民身份認同。局方提到，現時中小學各學習階段的課程均已涵蓋中華文化學習元素，不少學校配合課程舉辦不同學習活動，幫助學生增進中華文化知識，提升興趣，故為學校提供額外的資源，進一步加強學生學習中華文化。

通函舉例指，學校可運用津貼舉辦中華文化周／文化日；安排各類學習課程如書法、國畫、茶藝及朗誦等。

津貼亦可用於本地及內地考察交流活動，包括舉辦或資助學生參加本地文化考察或參觀活動，以及資助學生及隨團教師前往內地，參加有關中華文化的交流活動。

學校無須提交申請，本月將透過指定銀行帳戶獲發津貼。學校可按需要整合教育局其他津貼，以補足有關中華文化學習活動費用，但不能重複資助同一項目。教育局將於下月為學界舉行簡介暨學校經驗分享會，詳情稍後公布。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：馮琪雅

國民教育 國民教育 文娛藝術 學校 小學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
麥明詩盛勁為結婚丨林作媽媽現身婚宴遺憾麥明詩未能成新抱　大爆阿仔：受好大刺激
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高
遊日注意｜日本爆發「食人菌」疫情　醫生警示：6類人致命率高