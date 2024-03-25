【國民教育】教育局向全港中小學發放30萬元津貼　推廣中華文化體驗活動

▲ 教育局將向本月向全港公營及直資學校發放30萬元「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」。（資料圖片）

教育局將向本月向全港公營及直資學校發放30萬元「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」，協助學校配合課程，進一步加強中華文化的學習。學校可於2026/27學年或之前運用津貼，舉辦中華文化活動及計劃。

教育局今日（25日）向學校發通函，指中華傳統文化優秀而豐厚，是維繫國家、民族團結的重要根基，局方持續發展學與教資源、舉辦學生活動和內地交流等，以營造校園文化氛圍，加強學生國民身份認同。局方提到，現時中小學各學習階段的課程均已涵蓋中華文化學習元素，不少學校配合課程舉辦不同學習活動，幫助學生增進中華文化知識，提升興趣，故為學校提供額外的資源，進一步加強學生學習中華文化。

通函舉例指，學校可運用津貼舉辦中華文化周／文化日；安排各類學習課程如書法、國畫、茶藝及朗誦等。

津貼亦可用於本地及內地考察交流活動，包括舉辦或資助學生參加本地文化考察或參觀活動，以及資助學生及隨團教師前往內地，參加有關中華文化的交流活動。

學校無須提交申請，本月將透過指定銀行帳戶獲發津貼。學校可按需要整合教育局其他津貼，以補足有關中華文化學習活動費用，但不能重複資助同一項目。教育局將於下月為學界舉行簡介暨學校經驗分享會，詳情稍後公布。

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責任編輯：馮琪雅