【垃圾徵費】議員關注會否再押後實施　謝展寰：視乎先行先試結果再部署

▲ （梁偉榮攝）

政府早前宣布垃圾徵費延至8月推行，4月先「先行先試」，環境及生態局上周在提交立法會的文件中公佈14個試行地點，但提到會檢視先行先試的結果，讓政府更掌握整體準備情況以及「務實」部署和處理，惹或再延期的揣測。環境事務委員昨開會討論，多名議員關注政策會否再押後。局長謝展寰強調，推行垃圾徵費的決心依然很大，但社會有不同聲音及關注，會透過先行先試，了解實際執行上會遇到的問題及不同持分者的意見，視乎結果再計劃如何部署及作最後評核，又指對大規模改動持開放態度，盡可能在5至6月交代下一步計劃。

謝展寰今向環境事務委員會交代垃圾徵費的準備工作，民建聯梁熙關注先行先試合格與否有何標準，什麼情況下會延期推行垃圾徵費；委員會主席劉國勳亦問及若效果不理想，當局會否考慮延期或分階段推行政策。

謝展寰表示，現階段仍未開始先行先試，政府不會一開始便思考是否要延遲，而是希望先務實地審視如何執行及解決執行上的問題，會視乎結果後再部署及作最後評核；又指垃圾徵費在法例下有一定框架，能做出多少改變會有所限制，但不代表，無論任何情況都會跟著框架照做，若需要大規模改動，當局也持開放態度。

有議員就質疑政策是否適合在8月實施。經民聯盧偉國關注，現時回收配套並不足夠，市民或感非常不方便，建議待明年I．PARK1啟用後才落實徵費。選舉界江玉歡就指，現時經濟差，對基層市民影響很大，希望局長了解市民心聲。

亦有議員希望垃圾徵費順利推行。選委界議員簡慧敏指，當局的文件惹揣測是否希望透過先行先試找到問題後，便不推行垃圾徵費，促當局澄清決心。民建聯何俊賢也重申希望政策能成功推行，希望當局繼續努力，但認為6月應就是否延期等，給予明確答案。

謝展寰表示，政府當然希望推行垃圾徵費，強調決心依然很大，但社會有不同的關注及聲音，故會透過認真、開放的先行先試，了解實際執行問題、對各持分者的影響，以及收集參與認識的意見等，再全盤考慮，會盡可能在5至6月向委員匯報結果是，交代政府的下一步計劃。

謝展寰並指，同意回收系統十分重要，現時本港逾2700屋苑已設回收桶，這將是將來的主要回收網絡，而沒有回收桶的三無大廈也可使用綠在區區，另有流動收集點，而今屆政府在廚餘回收也有大量工作，同會透過先行先試審視有關回收系統規模是否足夠及效果等，再決定部署。

實政圓桌田北辰及工聯會郭偉強亦再促政府在適應期首三個月為全港市民免費派袋，讓全港一同試行、學習並總結經驗。謝展寰年初曾指在考慮公帑運用下認為毋須全民派袋，昨就指持開放態度，會在先行先試後一併考慮。

此外，選舉界陳紹雄關注，先行先試規模少，或未足以讓當局在未來兩個月內掌握充分數據，無助政府優化垃圾徵費計劃，促擴闊至更多處所。教育界朱國強也直至先行先試無包括學校，讓人失望，又批評教育局至今未就垃圾徵費向學校出公文，質問教育局域環境局什麼時候可以加強協作。

謝展寰表示，經過內部多番磋商，當局最終決定先行先試以細規模進行，因當局不只希望告訴大家如何解決技術上的問題，或只做樣板給大家看，然後就一起推行；而是希望深入了解參與的人士所遇到的困難、想法，以及經驗，如回收系統是否方便使用、是否願意改變、會否出現摩擦或當局看不到的困難等，指「做得到同埋容易做、樂意做，係兩件事情」，而這些並非做得多就能了解，而是要深入、細緻地審視，故雖然只有14個處所，但每個處所均有一隊人員專門跟進，相信深入的了解，對於如何部署會更有作用。

他又指，所選的處所均是最可能出現問題、較複雜地方及挑戰較大的地方，故會首先審視審視，而學校本身垃圾量並不多，主要是處理飯盒的問題，較為單一，認為可以分開商討如何處理，未必要先行先試，但下一批會考慮。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃小冰