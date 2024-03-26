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時尚速報｜CASETiFY聯乘《多啦A夢》上架　K11專門店設隨意門成熱門打卡位

休閒消費 12:23 2024/03/26

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熱門 麥明詩 超市大搜查 古淖文 新手爸媽 癌症殺手 中一面試 區區有好校 名校專區 高才通 會員有獎

只此一家，這道隨意門只在K11 Musea裏的CASETiFY店舖裏，誓必成為大家的打卡位。（圖片記者攝）

日本動漫在世界首屈一指，早前著名漫畫家鳥山明突然逝世，震驚全球，皆因他人生的兩大著作《IQ博士》和《龍珠》在全球深入民心，而說到能夠同樣「入屋」的日本漫畫人物，亦少不得由藤子．F．不二雄繪畫的《多啦A夢》。

雖然藤子．F．不二雄於2022年逝世，但今天《多啦A夢》的電影和產品源源不絕，陸續有來，最新的合作來到手機配件品牌CASETiFY。

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這一次合作最有睇頭的必定是須訂購的粉紅色的「隨意門」3D矽膠手機殼和珍藏版AirPods耳機保護殼。此外，亦提供的custom studio個人化設計，讓顧客可使用獨特的字體來訂製他們專屬個人配件。

而為了慶祝是次獨家系列面世，品牌位於K11的 門市設置一個1:1原大的多啦A夢模型和超過2米高的「隨意門手機殼」裝置，裝置配備內置大型屏幕，大家可連接放置在世界各地其他門市的「隨意門手機殼」裝置並進行實時通信，猶如打破空間界限，讓大家親身感受漫畫中「隨意門」的神奇力量。

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記者：何偉雄

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