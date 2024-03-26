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麥明詩盛勁為結婚丨龐卓欣為「宿敵」做姊妹盡顯好感情　與麥明詩女拔鬥到選美曾傳不和

娛樂 10:31 2024/03/26

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龐卓欣為麥明詩做姊妹。

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）在剛過去的星期日（3月24日）舉行第3場婚宴，Louisa的同屆港姐亞軍龐卓欣（Ada）、馮盈盈等有份任姊妹團，顏值相當高！

當中與Louisa為拔萃女小學、拔萃女書院同學兼同屆選港姐的Ada，由於過往一直被傳與Louisa「不和」，故她有份任姊妹團也令外界感意外！

麥明詩盛勁為結婚丨林母賀麥明詩結婚爆阿仔大受刺激　林作急澄清：有其母必有其子

龐卓欣有份任姊妹　

麥明詩的姊妹團由龐卓欣、馮盈盈與麥明詩的2位圈外朋友所組成，當中以穿低胸裙的盈盈最為性感！

Louisa在昨晚（3月25日）在IG限時動態內轉載來賓們的帖文，她有轉發Ada所上載的新娘與姊妹團合照，並寫道：「最美貌與智慧並重嘅姊妹團，正正經經嘅姊妹相都冇幾多張，因為個個都喺度仆心仆命咁為我做嘢😭😭」。

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傳麥明詩龐卓欣「不和」

Louisa、Ada是舊同學，又在港姐競選中碰頭，故二人一直被指是由細鬥到大「死敵」，再加上當Louisa戴上后冠繞場一周後，其餘11名佳麗分別祝賀亞軍、季軍，又被指Louisa在當屆選美中人緣欠奉。

二人的關係未如外界所想般，也會一同外出玩樂，譬如過往Ada曾在社交網分享與Louisa一同出海玩的性感靚相。

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龐卓欣冇簽TVB

與Louisa、同屆港姐季軍郭嘉文不同，Ada未有選擇與TVB簽下電視台藝員合約，而是自行開設YouTube頻道，現時有約3萬訂閱者。

Ada不時在YouTube頻道內分享美妝、開箱、旅行片段，又會大方與現任男友Patrick放閃呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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