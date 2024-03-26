【食物安全】小林製藥紅麴保健品或致腎臟問題　1名用家死亡

【小林製藥/小林製藥紅麴/保健品/紅麴/腎病/洗腎/食物安全/食安】日本傳媒報道，日本小林製藥昨日（25日）公布，該公司的紅麴保健品或引致腎臟出現健康問題，至少26人住院。公司今日（26日）公布，有一名已服用該產品3年的病人死亡，現正調查死者死因是否與服用該產品有關。

小林製藥3月22日發布消息稱，在食用該紅麴保健食品的消費者當中，有人出現了腎臟等的疾病，這些保健食品有可能是誘因，因此從市場上召回相應的3種保健食品。

發言人指，涉事保健食品所使用的紅麴原料都由自家生產，年產量有18.5噸，8成提供給國內外的52家企業，其中有飲料廠商和食品廠商，還有數家批發商，因此，這些紅麴原料的流通範圍要更廣。一些從小林製藥公司進貨紅麴原料的企業也宣布，召回相關產品。

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記者：黃穎津